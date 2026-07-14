Binecuvântare pentru credincioșii români din Serbia

În Duminica a 6‑a după Rusalii, 12 iulie 2026, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Parohia Ecica, Protopopiatul Toracul Mare, Serbia, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat numeroși credincioși din localitate, care s‑au rugat împreună cu ierarhul lor.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia duminicii (Matei 9, 1‑8), care relatează vindecarea slăbănogului din Capernaum, subliniind că Mântuitorul Hristos oferă mai întâi vindecarea sufletului prin iertarea păcatelor, iar apoi pe cea a trupului: „Înainte de a reda sănătatea trupului, Mântuitorul vindecă sufletul prin iertarea păcatelor. Adevărata vindecare începe întotdeauna prin apropierea omului de Dumnezeu, prin pocăință sinceră, prin credință vie și prin primirea harului dumnezeiesc în viața sa”.

Făcând referire și la cinstirea Icoanei Maicii Domnului Prodromița, sărbătorită în aceeași zi, chiriarhul a vorbit despre ocrotirea pe care Preasfânta Născătoare de Dumnezeu o oferă celor care îi cer ajutorul cu credință, arătând că evlavia față de Maica Domnului reprezintă o mărturie vie a continuității credinței ortodoxe: „Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Prodromița și în Banatul istoric mărturisește aceeași credință ortodoxă pe care au păstrat‑o înaintașii noștri de‑a lungul veacurilor. În jurul Maicii Domnului se adună Biserica, se întăresc familiile și se păstrează vie conștiința apartenenței noastre la credința strămoșească și la neamul românesc”, a spus ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Gabriel Bandu a mulțumit Preasfințitului Părinte Ieronim pentru prezența și binecuvântarea arhierească oferite comunității din Ecica, exprimând recunoștința credincioșilor pentru grija părintească pe care Episcopul Daciei Felix o poartă parohiilor din eparhie.

În încheiere, ierarhul i‑a îndemnat pe cei prezenți să rămână statornici în rugăciune, să participe cu fidelitate la viața liturgică a Bisericii și să cultive iubirea față de Dumnezeu și față de semeni.