Binecuvântare şi înnoire la Sasca Montană din Banat

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a poposit duminică, 21 iunie, la Parohia Sasca Montană, judeţul Caraş‑Severin, unde a binecuvântat centrul multifuncțional ridicat în curtea bisericii și o troiță.

În biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Sasca Montană, Episcopul Caransebeşului a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la care au participat autorități locale și numeroși credincioși. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

Părintele Episcop Lucian a binecuvântat după Sfânta Liturghie și un centru multifuncțional ridicat în curtea bisericii și o troiță din marmură ce se află în fața sfântului lăcaș.

Pentru misiunea pe care o desfășoară aici, părintele paroh Marian Gheorghe Chirilă a fost hirotesit iconom, iar tuturor celor care s‑au implicat în ridicarea centrului, dar și în alte activități ale bisericii, ierarhul le‑a oferit diplome de recunoștință. De asemenea, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, au fost oferite diplome și alte daruri pentru două familii din această comunitate, care sunt active din punct de vedere spiritual, dar care au și o situație mai dificilă.

„Aici, la Sasca Montană, credincioșii sunt atașați de biserică, foarte receptivi la chemarea preotului paroh și astăzi, pe lângă toate celelalte lucruri pe care le‑am văzut, am observat că și în biserică este foarte multă ordine, iar credincioșii sunt foarte atenți la sfintele slujbe. Așadar, biserica vie din această comunitate este consolidată și este bine definită. Îi mulțumim Mântuitorului Hristos pentru toate darurile și binefacerile pe care le‑a revărsat asupra noastră și astăzi se cuvine să reflectăm mai mult la cuvintele din Predica de pe Munte, în mod special la versetul care încheie pericopa evanghelică ce s‑a citit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii: «Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă»”, a afirmat Preasfințitul Lucian.

Biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Sasca Montană datează din anul 1770.