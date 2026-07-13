Biserica înnoită pentru o comunitate de ucraineni din Banat

În Duminica a 6‑a după Rusalii, 12 iulie, la sărbătoarea „Sfinților Apostoli Petru și Pavel” după calendarul neîndreptat, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a vizitat comunitatea de ucraineni a Parohiei Zorile, judeţul Caraş‑Severin, întrucât în ultimii ani au fost efectuate ample lucrări de restaurare și amenajare a bisericii parohiale cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Părintele Episcop Lucian a sfinţit biserica Parohiei Zorile şi a binecuvântat lucrările de înnoire şi înfrumuseţare, după care, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

„A fost o mare sărbătoare astăzi, o zi de Paști, de bucurie sfântă, de împlinire duhovnicească, dar și edilitară, pentru că această biserică chiar a avut nevoie de lucrări ample. Îi mulțumim Domnului pentru toate și Îl rugăm să binecuvânteze pe mai departe această comunitate formată din 98 de familii. Nu mai sunt foarte mulți credincioși aici, dar în fiecare duminică și sărbătoare biserica este plină. Sunt credincioși activi, care într‑adevăr pun în practică învățătura Mântuitorului Iisus Hristos și învățătura Bisericii”, a subliniat ierarhul.

Au participat la această sărbătoare autorități locale, numeroși credincioși din parohie, copii și tineri îmbrăcați în port popular. Pentru misiunea ce o desfășoară în această parohie, părintele Petru Danci a fost hirotesit iconom și a primit o cruce de binecuvântare, iar ctitorii și binefăcătorii au primit diplome de recunoștință. De asemenea, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, două familii credincioase din această comunitate au primit din partea ierarhului diplome și mai multe daruri.

„Este foarte important să avem grijă unii de alții, să ne îngrijim și de frații noștri ortodocși ucraineni. Avem în jurisdicția Episcopiei Caransebeșului trei parohii ucrainene, aici la Zorile, la Copăcele și la Sălbăgelul Nou, și întotdeauna suntem apropiați de acești buni credincioși ucraineni, pentru că și ei țin foarte mult la Episcopia noastră a Caransebeșului și la preoții rânduiți de către noi. Sunt oameni destoinici, oameni care iubesc Biserica și trebuie să trăim pe mai departe în dragoste și frățietate”, a mai afirmat Părintele Episcop Luician la final.

La biserica parohială din Zorile, în ultima perioadă, s‑a renovat exteriorul, iar la interior s‑a montat sistemul de încălzire prin pardoseală și a fost placat cu gresie. De asemenea, Sfânta Masă a fost rezidită și placată cu marmură. Pictura, atât la exterior, cât și la interior, a fost restaurată.