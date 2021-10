Centrul „Dumitru Stăniloae” de la Paris, la debutul unui nou an academic

Centrul de Studii şi Cercetare „Dumitru Stăniloae” (CDS) de la Paris își deschide festiv joi, 7 octombrie, anul academic pentru studenții de diferite naționalități care doresc să urmeze o instruire teologică ortodoxă prin intermediul învățământului de la distanță în limba franceză. Fondat în anul 2008, prin decizia Sinodului Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, și inaugurat în iulie 2009, Centrul „Dumitru Stăniloae” funcționează până în prezent ca Institut teologic privat cu predare la distanţă, organizat în două platforme, după limba de predare (română sau franceză), fiecare platformă având propriul program de studiu.

Întâlnirea echipei pedagogice cu vechii studenți și cu noii înscriși este deschisă de Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, rectorul acestei instituții de învățământ, urmând ca întreg evenimentul să fie apoi moderat de pr. prof. dr. Gérard Reynaud, decanul instituției de învățământ, și de părintele Răzvan Ionescu, parohul comunităţii româneşti aflate sub ocrotirea Sfintelor Parascheva şi Genoveva (Saint Sulpice) - Paris, recent ales în funcţia de prodecan al Centrului pentru departamentul dedicat studiilor în limba franceză. Conferința inaugurală ce va marca începutul noului an academic este prezentată de pr. prof. Marc‑Antoine Costa de Beauregard, cleric ortodox francez, potoiereu al Protopopiatului Franței, în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, și consilier al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif pentru comunicare și media, care va aborda câteva aspecte ale specificității teologiei ortodoxe românești. Întregul eveniment poate fi urmărit pe internet, fiind retransmis pe canalul Youtube al Apostolia TV, postul de televiziune web al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Linkul întâlnirii va fi indicat și la rubrica „Actualités” pe site‑ul fr.cds.education.

De asemenea, vineri, 8 octombrie, începând cu aceeași oră, va avea loc întâlnirea dintre profesorii centrului și studenți, pentru o incursiune ghidată a celor nou‑înscriși în oferta pedagogică a centrului. Începând de anul acesta, echipa CDS se va lărgi, odată cu sosirea părintelui Adrian Iuga în funcția de asistent pentru catedra de Teologie a Liturghiei, și a încă trei profesori invitați: Christos Arampatzis, profesor de teologie patristică la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Aristotel din Salonic, care va oferi două noi conferințe studenților în noul an; pr. Alexandru Ojică, doctor în teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București, care va asigura în primul semestru al noului an un curs dedicat monahismului egiptean pentru studenții înscriși la cursurile de master, precum și diaconul Florin Petre, doctor în teologie al Universității de la Strasbourg, care va oferi masteranzilor în a doua parte a anului academic un curs despre antropologia Sfântului Ioan Casian. Tot la acest început de an, echipa administrativă este și ea consolidată: teologul Emanuel Dobre, doctor în teologie al Universității din Strasbourg, este confirmat oficial în mandatul de director de studii pentru Departamentul CDS în limba franceză; părintele Florin Bucă, drept responsabil în comunicarea cu studenții atât pentru înscrieri, cât și pentru o mai bună orientare pedagogică a acestora; părintele Constantin Pogor, primind de asemenea funcția de secretar științific al centrului.

Pentru studenții francofoni, cursurile se desfășoară acum exclusiv online, prin intermediul platformei Zoom și grație unei platforme Moodle care integrează numeroase instrumente pedagogice adap­tate acestui tip de învăță­mânt, programul de studiu fiind foarte flexibil, dar rămânând totuși unul intens. Cei care doresc să încerce experiența unei formări în teologie ortodoxă în limba franceză se pot înscrie la adresa https://theologieorthodoxe.eu/inscriptions.php. Mai multe informații despre această instituție românească de învățământ teologic ortodox puteți găsi pe site‑ul theologieorthodoxe.eu.