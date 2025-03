Mitropolitul Ardealului prezent la ceremonia de predare-primire a comenzii AFT

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a participat astăzi, 28 martie, la ceremonia militară de predare-primire a comenzii și Drapelului de Luptă ale Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu (AFT) între comandantul (rectorul) instituției, gl. bg. prof. univ. dr. ing. Ghiță Bârsan, și col. conf. univ. dr. Constantin Grigoraș, locțiitorul comandantului pentru instrucție și relația cu studenții.

După predarea Drapelului de luptă, ierarhul l-a felicitat pe generalul Ghiță Bârsan pentru întreaga carieră militară şi pentru cei 14 ani în care a fost comandantul Academiei Forţelor Terestre din Sibiu. Ierarhul i-a oferit în dar o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos.

„Tot ceea ce înseamnă pentru noi conducerea Academiei Forţelor Terestre din Sibiu şi mai ales domnul general şi rector Ghiţă Bârsan nu poate fi exprimat în cuvinte. Este un sentiment puternic pe care dorim să-l transmitem acum ucenicilor, celor care sunt acum în şcoala aceasta militară. Ei au un exemplu de urmat. Toţi profesorii şi mai ales conducătorul lor sunt modele pentru ei. Suntem recunoscători şi mulţumim lui Dumnezeu pentru toată colaborarea pe care am avut-o şi pe care o vom avea şi de acum înainte cu această instituţie deosebită. Transmitem conducerii Ministerului Apărării Naţionale această cinstire, această preţuire pe care o oferim Armatei Române. Nu există slujbă în care să nu pomenim Armata cea iubitoare de Hristos. Domnule general, vă dorim în continuare să aveţi multe realizări. Vom sta alături şi vom putea să aducem slavă lui Dumnezeu pentru toate”, a spus ierarhul.

Un Laudatio a fost rostit de șeful Statului Major al Forțelor Terestre, gl. lt. Ciprian Marin, care a apreciat întreaga activitate academică de 27 de ani a generalului Ghiţă Bârsan.

La eveniment, alături de comunitatea academică militară sibiană au participat oficialități publice locale şi centrale, precum și reprezentanți din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Primarul Municipiului Sibiu, Astrid Cora Fodor, a apreciat buna colaborare dintre cele două instituții, enumerând proiectele realizate împreună.

„Am vrut să schimbăm ceva”

Un cuvânt de mulțumire a fost adresat de gl. bg. prof. univ. dr. ing. Ghiță Bârsan, rectorul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, tuturor celor prezenți.

„Mă despart de responsabilitatea socială a funcției de rector și comandant al Academiei Forţelor Terestre «Nicolae Bălcescu» din Sibiu. Împreună cu echipele de comandă, alături de întreg personalul și studenţii Academiei am vrut să schimbăm ceva. Cât am reuşit, istoria va decide, dar indiferent de numele comandantului, aceste responsabilităţi vor rămâne, şi pe această cale urez succes mai departe Academiei şi, implicit, noului ei comandant. Mulţumesc studenţilor, cadrelor didactice, instructorilor militari şi personalului administrativ împreună cu care am creat acest campus universitar care poate concura cu oricare altul din lume, atât la capitolul facilităţi, cât şi la cel al oportunităţilor oferit membrilor săi”, a spus generalul Ghiţă Bârsan.

Festivitatea s-a încheiat cu parada militară a studenților Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.