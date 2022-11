Cinstirea ocrotitorului Mănăstirii Bistrița din Vâlcea

Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul a fost cinstit duminică, 20 noiembrie, în mod deosebit, de un impresionant sobor de ierarhi, slujitori, de monahii și mulțime de credincioși la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea, unde se află cinstitele sale moaște.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică de către Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului; Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului; Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților; Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei; Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria; Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului; Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei; Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

În ziua de pomenire a ocrotitorului mănăstirii și a întregului ținut al Vâlcii, foarte mulți credincioși au luat parte cu bucurie la sărbătoarea Mănăstirii Bistrița, închinându‑se cu evlavie la moaștele Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, așezate în exteriorul lăcașului de rugăciune.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a vorbit în predica sa de pilda bogatului nemilostiv căruia i‑a rodit țarina: „Bogatul acesta este unul dintre noi, cei care am dobândit de la Dumnezeu multă roadă. Toți am primit de la Cel Atotputernic talanți, daruri deosebit de importante, încât nici unul dintre noi nu este lipsit de dragostea Creatorului nostru. Părintele ceresc a fost atât de bogat și ne‑a dat atâtea lucruri minunate. Nu mai vorbim de câte sunt pentru noi în sufletul nostru, în mintea noastră și în trupul nostru. Dacă am lua fiecare din aceste daruri, am constata că suntem foarte bogați, mult mai bogați decât cel din Evanghelia de astăzi. Această bogăție este darul lui Dumnezeu. El este Acela Care ne‑a făcut după chipul Său și, în această icoană, Dumnezeu a vărsat tot ceea ce este mai bun”.