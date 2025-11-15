Cinstirea Sfântului Cuvios Paisie Velicicovschi la Mănăstirea Neamț

Biserica noastră l-a cinstit astăzi, 15 noiembrie, pe Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț: isihast, stareț al mai multor mănăstiri din Țara Moldovei, organizator și înnoitor al vieții monahale. La Mănăstirea Neamț, Sfânta Liturghie în cinstea cuviosului a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

La mijlocul lunii lui Brumar, Mănăstirea Neamț și-a serbat unul dintre ocrotitorii așezământului monahal, pe Sfântul Cuvios Paisie Velicicovschi, viețuitor al așezământului nemțean în secolul al XVIII-lea, cel care a renăscut isihasmul în spațiul monahal românesc. Numeroși credincioși din ținutul Neamțului, precum și pelerini sosiți cu autocarele la străvechea vatră monahală au adus prinos de cinstire cuviosului, închinându-se la sfintele sale moaște aflate în incinta bisericii voievodale.

În cuvântul său, PS Părinte Nichifor Botoșăneanul a evocat câteva detalii din viața și activitatea cuviosului, explicând totodată felul în care Sfântul Paisie lucra în viața oamenilor:

„Cuviosul Paisie de la Neamț, prăznuit astăzi, este cunoscut în întreaga lume ortodoxă. Cinstit în Sfântul Munte, cinstit în Rusia, cinstit în Grecia, cinstit ca cel care a dobândit harisme și daruri de la Dumnezeu, ca cel ce a înnoit viața monahală în Moldova și nu numai în Moldova, Sfântul Cuvios Paisie rămâne un reper în istoria monahismului de pretutindeni. A fost un îndrumător al călugărilor, hrănindu-i nu doar cu cuvintele sfinților, ci și cu experiența pe care el însuși o avea, dar a fost îndrumător și al credincioșilor care veneau în Mănăstirea Neamțului. A avut darul prorociei și darul vindecărilor. Te minunezi cât de aproape și cât de firesc lucra în viața oamenilor și înțelegi că acest dar al prorociei, acest dar al dragostei de oameni, era o vădire a grijii pe care Dumnezeu o are față de noi și pe care o arată prin sfinții Săi. Avem încredințarea că astăzi, cerându-i ajutorul Sfântului Paisie, în biserica în care a slujit, în biserica în care a trudit, în biserica în care a văzut puterea lui Dumnezeu, avem încredințarea că ascultă rugăciunile noastre, știe gândul nostru”.

Părintele stareț Benedict Sauciuc a mulțumit ierarhului, dar și celor prezenți pentru împreuna-rugăciune adusă lui Dumnezeu și Sfântului Paisie.

La finalul Liturghiei, cei prezenți au fost binecuvântați de ierarh și au primit pachete cu alimente din partea obștii monahale.