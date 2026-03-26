Hramul Grădiniței „Buna Vestire” a Patriarhiei Române

Data: 26 Martie 2026

De sărbătoarea Bunei Vestiri, 25 martie, și‑a prăznuit hramul și Grădinița Patriarhiei Române din București, sectorul 4. În această zi, copiii, părinții lor, personalul instituției și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB) au participat la o slujbă de Te Deum în cadrul căreia s‑au înălțat rugăciuni pentru luminarea minţilor preșcolarilor, pentru creşterea şi dezvoltarea lor armonioasă şi pentru sănătatea celor care îi îngrijesc și îi educă, specifice hramului unei instituții de educație.

Rânduiala a fost săvârșită de părintele Ionuț-Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, împreună cu părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române, și cu părintele Ciprian-Valentin Chiri­țoiu, manager al insti­tuției de învățământ. „În anul 2020, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a înființat această instituție de învățământ. Contextul era Anul omagial al pastorației părinților și copiilor. În 2026 suntem în Anul omagial al pastorației familiei creștine. Deci, cumva este un arc peste timp și numele grădiniței, pe care l‑a ales atunci Preafericirea Sa, pune această activitate educațională sub ocrotirea Maicii Domnului. Cu acoperământul Maicii Domnului și cu ocrotirea ei nădăjduim să împlinim în această grădiniță o lucrare aleasă pentru mințile, inimile și sufletele acestor copii care ne sunt atât de dragi”, a declarat pentru TRINITAS TV părintele Ionuț-Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal.