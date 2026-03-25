Vizită arhierească în Parohia Groşi, Protopopiatul Oradea

În Duminica Sfântului Ioan Scărarul, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a vizitat Parohia Groși, Protopopiatul Oradea, unde, în sobor de preoți și diaconi, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie.

În cuvântul său de învățătură, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a subliniat înțelesul adânc al urcuşului duhovnicesc din Postul Mare, urcuş care nu este doar un ideal contemplat de la distanță, ci o realitate trăită, în care voința omului se întâlnește tainic cu harul lui Dumnezeu, iar devenirea lăuntrică se plinește prin osteneală, răbdare și credință statornică.

„Nu întâmplător Sfinții Părinți au așezat ca Sfântul Ioan Scărarul să fie serbat în această a patra duminică, pentru că există o legătură foarte puternică între tot ceea ce cinstim noi în această duminică și călătoria noastră duhovnicească spre Săptămâna Pătimirilor Domnului nostru Iisus Hristos, ca apoi să ajungem, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne închinăm Sfintei și Luminatei Învieri a Întâiului‑născut din morți. În Duminica Sfântului Ioan Scărarul avem așezată înaintea noastră «Scara» care duce la Paradis. Este vorba de o scară care ne poate scoate pe noi de unde suntem, de‑aici, din lume, pentru a ne întoarce înapoi în brațele lui Dumnezeu”, a spus ierarhul.

La Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa l‑a hirotesit pe pr. paroh Ioan‑Octavian Ungur întru iconom‑stavrofor, semn al aprecierii activității sale.

Au mai vorbit pr. Călin‑Dănuț Ioniță, protopopul Oradiei, şi pr. paroh Ioan‑Octavian Ungur, care a adus cuvânt de mulțumire ierarhului pentru distincție, pentru binecuvântarea arhierească și cuvântul ziditor de suflet oferite în dar Parohiei Groși, în răstimpul pregătitor al Postului Mare.