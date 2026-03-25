Urcuş duhovnicesc la Mănăstirea Bârsana

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie pe Altarul de vară al Mănăstirii Bârsana, duminică, 22 martie. Hramul aşezământului monahal este „Soborul celor 12 Sfinți Apostoli”.

„În Duminica a patra din Post, îl cinstim pe Sfântul Ioan Scărarul, cel care este model pentru viața monahală și care a scris cartea «Scara Dumnezeiescului Urcuș», normativă pentru viața monahală. Venim ca să fim împreună cu soborul măicuțelor, cu părinții și cu credincioșii din localitate și din împrejurimi, să ne rugăm împreună, pregătindu‑ne pentru Sfânta și Dumnezeiasca Înviere. Mai sunt trei săptămâni până la Sfintele Paști și, în acest fel, urcușul nostru duhovnicesc aici, la Bârsana, urcă încă o treaptă, pentru că viața monahală este o călătorie prin nevoință, răstignire spre Înviere”, a spus ierarhul.

Preasfinţitul Părinte Iustin a vorbit despre sfinţi precum Sfântul Iosif Mărturisitorul, din Maramureş: „Lui îi datorăm credința atât de vie, frumoasă și puternică și adevărată pe care o avem noi, maramureșenii”. Ierarhul a amintit şi de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, care a fost „mult rugător pentru noi toți, păstorul cel blând și bun și povățuitor luminat”.