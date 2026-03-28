Marșul pentru viață 2026: „Solidaritate pentru amândoi”

Sâmbătă, 28 martie, peste 1.000 de oameni au participat la Marșul pentru viață București. Au venit în ciuda ploii. Au venit cu copiii, cu prietenii, unii singuri. Pentru că le pasă de femeile însărcinate aflate în dificultate și de copiii lor. Marșul pentru viață 2026 este a 16‑a ediție națională și a fost organizat în peste 100 de localități. În cadrul „Lunii pentru viață 2026”, 1‑31 martie, au fost organizate peste 2.000 de evenimente pro‑viață în România și alte câteva zeci în Republica Moldova.

Tema acestui an, „Solidaritate pentru amândoi”, evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil - înainte și după naștere - ca responsabilitate comună a societății.

Prea des, ceea ce numim „decizie personală” este, în realitate, o lipsă de sprijin din partea celorlalți, ascunsă sub masca autonomiei. Dar o femeie singură în fața unei sarcini dificile nu este liberă, ci este abandonată, ea și, odată cu ea, copilul ei. Libertatea nu înseamnă restrângerea, prin presiune sau inacțiune, a posibilităților femeii și a capacității ei de a alege binele pentru ea și pentru copil. Libertatea fără solidaritate îl lasă pe om singur. În nici o situație dificilă nu lăsăm pe cineva singur, de ce să procedăm așa tocmai când femeia este însărcinată?

De aceea, mesajul Marșului pentru viață 2026 este unul de asumare: dificultatea femeii în criză de sarcină este și a noastră. Nu spunem: „E alegerea ta, descurcă‑te singură”, ci: „Suntem aici, alături de tine și de copilul tău”. Și ne străduim să transpunem în fapte: Marșul pentru viață este o activitate de informare și conștientizare, dar scopul lui este de a sprijini personal și de a crea organizații și politici publice care să sprijine femeile însărcinate, mai ales când se confruntă cu situații dificile.

De ce să redefinim realitatea și să considerăm mama și copilul în opoziție, când ei sunt în cea mai strânsă legătură umană posibilă, încă de la începutul vieții, timp de nouă luni? Pentru că sunt împreună, este firesc să construim sprijin real pentru amândoi. Să se bucure. Să viseze la viitor. Iar viitorul să fie pentru amândoi.

Întrebarea fundamentală în criza de sarcină nu este cea reducționistă: „Ce alegi?”, ci cea realistă: „Cine e lângă tine când alegi?”

Răspunsul ține de fiecare dintre noi. Fiecare absență are consecințe, fiecare prezență alături contează.

De aceea, marșurile pentru viață și activitățile pro‑viață din „Luna pentru viață 2026” au adus împreună oameni de toate vârstele - tineri, familii, voluntari -, uniți de convingerea că sprijinul real face diferența. Este încă un pas pe drumul lung al construirii unei societăți în care nimeni nu este lăsat singur în momentele dificile.

Marșul pentru viață rămâne un demers civic, apolitic și neconfesional, care promovează respectul față de femeie și copil și încurajează soluțiile pentru amândoi în situațiile de criză. Mesajul său se adresează întregii societăți și propune colaborarea, nu antagonismul.

Mulțumim tuturor participanților, voluntarilor și echipelor implicate în organizare, precum și celor care aleg, zi de zi, să ofere sprijin real femeilor și copiilor.

Teodora Diana Paul este președintele Asociației Studenți pentru viață

Alexandra Nadane este președintele Asociației România pentru viață