Colaborare între Centrul de Presă BASILICA și AGERPRES

În Sala „Sfântul Ioan Casian” a Palatului Patriarhiei din București a avut loc joi, 20 martie, semnarea unui protocol de colaborare între Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române și Agenția Națională de Știri AGERPRES privind punerea în valoare a Arhivei de fotografie a AGERPRES legată de viața Bisericii Ortodoxe Române. Protocolul a fost semnat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal și coordonatorul Centrului de Presă BASILICA, și Claudia Victoria Nicolae, director general al AGERPRES.

Protocolul de colaborare încheiat joi între Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române și Agenția Națională de Presă AGERPRES este un demers inedit în relația dintre cele două instituții, fiind și un început al unei viitoare colaborări mai extinse.

Despre importanța încheierii acestui protocol ne‑a vorbit Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, care a evidențiat valoarea arhivei Agenției Naționale de Presă, transmițând la final un mesaj de recunoștință și felicitare din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru disponibilitatea arătată de conducerea AGERPRES în vederea colaborării pentru punerea în valoare a arhivei foto.

„Folosirea arhivei foarte bogate a Agenției Naționale de Presă AGERPRES este un aspect al acestei colaborări. Desigur, importanța acestui protocol reiese și din promovarea știrilor despre viața bisericească, mai ales în acest An Centenar al Patriarhiei Române, de către AGERPRES, care are o experiență de peste un secol. Fără îndoială, zecile de mii de fotografii din arhiva AGERPRES reprezintă un tezaur care trebuie exploatat. În ultimele decenii s‑a spus adeseori că o fotografie face cât o mie de cuvinte, iar în ultimii ani s‑au scris numeroase studii în care fotografia este abordată ca document istoric, etnografic, folcloric etc. Și pentru studiile de istorie bisericească modernă această arhivă reprezintă un izvor de mare importanță”, a spus Episcopul‑vicar patriarhal.

De asemenea, arhidiaconul Gheorghe‑Cristian Popa, consilier patriarhal și director general al TRINITAS TV, ne‑a oferit detalii despre conținutul acestui protocol de colaborare.

„Avem astăzi bucuria de fi încheiat un protocol între Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române și Agenția Națională de Presă AGERPRES, ce deține cea mai vastă arhivă foto din istoria contemporană a României. Sunt milioane de fotografii, dintre care sute de mii documentează evenimente majore din viața Bisericii Ortodoxe Române. Acesta este și punctul în care s‑a întâlnit colaborarea noastră din acest an declarat de Sfântul Sinod ca An Centenar al Patriarhiei Române. Această colaborare ratificată prin protocolul încheiat prevede, în principal, punerea la dispoziție de către AGERPRES a acestui tezaur de fotografii pe care îl deține, fotografii pe care Centrul de Presă BASILICA le va putea folosi în activitatea sa. De asemenea, aceste fotografii vor fi disponibile pentru expoziții pe care le vom realiza împreună, dar și pentru publicare în materialele realizate de componentele Centrului de Presă BASILICA, parteneriatul presupunând și o promovare reciprocă. Acest protocol deschide terenul pentru o colaborare mai amplă. Unele activități au fost discutate de principiu, urmând a fi planificate în viitorul apropiat, astfel încât, în acest an dedicat Centenarului Patriarhiei Române, și AGERPRES să reflecte nu doar evenimentele din Biserica Ortodoxă Română, ci și aspecte specifice activității sale în legătură cu Centenarul, cu Catedrala Națională și cu Centrul de Presă BASILICA”, a declarat arhid. Gheorghe‑Cristian Popa.

Claudia Victoria Nicolae, director general al AGERPRES, a evidențiat importanța acestui protocol pentru publicul țării noastre.

„Este o onoare pentru AGERPRES. Deși colaborarea noastră este îndelungată în istorie, mă bucur pentru că am reușit să parafăm un document. AGERPRES are prin misiunea sa, și prin legea care o guvernează, obligația și datoria de a promova cultura, educația și cultele. Am sesizat în ultimii ani faptul că cititorii își doresc astfel de știri. Trendul informațional a plecat către lucrurile pozitive. Putem spune că este o împrospătare a presei, a jurnalismului și a mentalității colective. Atunci când vezi fotografia pe sticlă sau pe film, te readuce la acele momente. Fotografia este o mărturie a istoriei. În AGERPRES nu intervenim asupra imaginii. Rămâne imaginea cu amprenta timpului, ceea ce o face și mai valoroasă, și mai credibilă. Sunt convinsă că acest parteneriat va fi fructuos pentru că și noi, ca agenție, ne dorim să promovăm pentru cititorii noștri ceea ce Biserica face”, a declarat directorul general al AGERPRES.

În a doua parte a întâlnirii au avut loc discuții privind activitățile viitoare la care au participat, pe lângă semnatarii protocolului de colaborare, părintele consilier patriarhal Nicolae Dascălu, directorul Publicațiilor LUMINA; părintele consilier patriarhal Teodor Gradinaciuc, directorul Radio TRINITAS; părintele consilier patriarhal Adrian Agachi, coordonatorul Biroului de presă și relații publice al Patriarhiei Române; arhidiaconul Gheorghe‑Cristian Popa, consilier patriarhal și directorul TRINITAS TV, și arhidiaconul Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal și directorul Agenției de știri BASILICA a Patriarhiei Române.