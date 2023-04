Concertul „Din ospățul Stăpânului” la Caransebeș

În Sala de festivități „Episcop Emilian Birdaș” de la demisolul Catedralei Episcopale din Caran­sebeș s-a desfășurat marți, 4 aprilie, concertul intitulat „Din ospățul Stăpânului”. Corul preoților Protopopiatului Caransebeș, Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caran­sebeșului și Corul psaltic „Sfântul Ioan Damaschin” al Arhiepiscopiei Aradului au interpretat pricesne și cântări bizantine specifice perioadei Postului Mare.

La acest eveniment a fost prezent și Prea­sfințitul Părinte Episcop Lucian, care a afirmat că „prin aceste cântări bisericești am intrat deja în atmosfera binecuvântată a săptămânii Sfintelor Pătimiri. Suntem în săptămâna Floriilor, dar am ascultat o parte din Prohodul Domnului și deja retrăim și în acest an împreună cu Maica Domnului, cu sfinții apostoli, cu miro­no­sițele femei, drumul crucii, urcușul spre Învierea lui Hristos, pentru că dincolo de crucea Golgotei întrezărim razele Învierii Mântuitorului Hristos”.

În această săptămână a Floriilor, Episcopia Caransebeșului, în colaborare cu protopopiatele Caransebeș și Reșița, organizează două concerte prepascale. După cel de la Caran­sebeș, credin­cioșii din Reșița sunt așteptați azi, 6 aprilie, începând cu ora 18, la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din oraș, unde vor cânta Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului și Corul psaltic „Sfântul Ioan Damaschin” al Arhiepiscopiei Aradului.