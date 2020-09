Conferinţă naţională a doctoranzilor teologi la Mănăstirea Caraiman

La sfârşitul săptămânii trecute, Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” al Mănăstirii Caraiman din oraşul prahovean Buşteni a fost gazda seriei a doua a celei de-a treia conferinţe naţionale a doctoranzilor, organizată de Şcoala Doctorală „Dumitru Stăniloae” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Capitală, la care au participat studenţi doctoranzi ai facultăţilor de teologie ortodoxă din Bucureşti, Craiova, Arad şi Alba Iulia. În cadrul evenimentului au fost susţinute referate şi au fost purtate discuţii pe baza cercetărilor evidenţiate în materialele prezentate.

Printre participanţi s-au numărat reprezentanţi ai facultăţilor din Bucureşti, Craiova, Arad şi Alba Iulia. Anul acesta, din cauza restricţiilor impuse pentru prevenirea răspândirii infectărilor cu noul coronavirus, întâlnirea care se organiza de regulă în lunile mai-iunie a avut loc la sfârşitul lunii septembrie. Doctoranzii participanţi şi-au prezentat cercetările, având subiecte teologice de actualitate, care apoi au fost discutate împreună cu profesorii coordonatori prezenţi, a transmis TRINITAS TV.

„Studiile prezentate reprezintă rezultatul unor cercetări pe care doctoranzii noştri sunt obligaţi să le publice, pentru că susţinerea unei teze de doctorat nu se poate face decât în urma publicării a cel puţin trei articole ştiinţifice, reprezentative pentru cercetarea propusă de studentul doctorand. Aceste prezentări nasc discuţii între doctoranzi, cu participarea inclusiv a profesorilor coordonatori. La această sesiune nu sunt doar profesori din Bucureşti, ci şi de la facultăţile de teologie din ţară. Aceştia vin cu opinii foarte pertinente, cu corecturi foarte interesante la referatele prezentate. Alături de noi a fost Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, ca membru de onoare”, a declarat pentru TRINITAS TV părintele profesor dr. Ioan Moldoveanu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

Totodată, directorul Şcolii Doctorale „Dumitru Stăniloae” a facultăţii bucureştene şi organizato­rul evenimentului, conf. univ. dr. Adrian Lemeni, a subliniat importanţa acestui tip de conferinţe pentru formarea unor relaţii de colaborare la nivelul doctoranzilor: „Anul acesta am organizat a treia ediţie a conferinţei naţionale a doctoranzilor, în contextul special al pandemiei, în două serii. Prima serie a fost la începutul lunii septembrie, cu reprezentanţi ai şcolilor doctorale de la Bucureşti, Sibiu, Iaşi, Cluj-Napoca, iar la sfârşitul lunii, în cadrul celei de a doua serii, cu reprezentanţi de la Bucureşti, Craiova, Arad şi Alba Iulia. E o bucurie să constat continuitatea, deoarece se observă o creştere a calităţii şi o coagulare a unei conştiinţe în ceea ce înseamnă o anumită raportare în cercetarea teologică, o coagulare a unor legături. De aceea am ţinut să fie o întâlnire faţă către faţă, deoarece se generează o anumită stare de spirit. Am constatat folosul acestor întâlniri, faptul că este ceva ziditor în aceste întruniri, întrucât doctoranzii ţin legătura între ei şi cooperează în proiectele de cercetare. Acest lucru este foarte important. Am subliniat importanţa coagulării unei elite a tinerilor teologi şi mă bucur să constat că se consolidează astfel de realităţi în cadrul acestor întâlniri”.

Cele mai bune referate susţinute în cadrul conferinţei vor fi publicate în volumul anual „Studia Doctoralia”, editat de Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.