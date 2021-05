Conferință preoțească la Botoșani

La mănăstirea botoșăneană Zosin a avut loc luni, 24 mai 2021, conferința preoțească de primăvară a clericilor din Protopopiatul Botoșani. În deschiderea conferinței a fost săvârșită Sfânta Liturghie de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Conferința a avut loc după Sfânta Liturghie, în cadrul acesteia, cei trei ierarhi vorbind preoților despre tema întâlnirii, respectiv „Migrația credin­cio­șilor - oportunitate și vulnerabilitate duhovnicească”. De asemenea, preoții botoșăneni au dialogat cu ierarhii despre ex­periențele trăite în parohii.

„În ultimii treizeci de ani s-au întâmplat multe în viața proprie, în viața familiei, a parohiei, a țării și a lumii. Cred însă că unul din evenimentele cele mai importante, cu consecințe majore asupra noastră, asupra Bisericii, a țării, a fost și rămâne plecarea românilor în alte țări. Aflând despre venirea Preasfin­țitului Părinte Macarie în țară, la parastasul Înalpreasfințitului Părinte Pimen, i-am solicitat să rămână două zile alături de noi pentru a vorbi preoților din protopopiatele Botoșani, Dorohoi și Darabani despre românii care au plecat în Occident, și cu sublinieri speciale despre cei care s-au așezat în țările peninsulei scandinave”, a arătat Înaltprea­sfințitul Părinte Mitropolit Teofan.

„Noi avem atât preoți, cât și credincioși din ținutul Botoșa­nilor care sunt în Episcopia Europei de Nord în apostolat, pentru că acest apostolat îl îndeplinim laolaltă atât noi, slujitorii altarelor, cât și credincioșii mireni, cei de dincoace de catapeteasma bisericii. Avem mulți bo­toșăneni în Europa de Nord, iar eu cred că cei mai mulți sunt în Suedia. Am rememorat momentele în care am fost în comuniune de rugăciune în mănăstirile de aici din Botoșani, însă am participat și la câteva cunu­nii și botezuri. Dau slavă Preamilostivului Dumnezeu că m-a învrednicit să fiu împreună cu frații preoți din județul Botoșani în aceste zile, creându-se în acest an dedicat pastorației românilor din diasporă punți de legătură între cei de aici și cei de dincolo. Vremurile sunt din ce în ce mai grele și trebuie să lucrăm în unitate pentru binele Bisericii și pentru mântuirea sufletelor noastre, să aruncăm năvodul credinței pe apele acestei mări din ce în ce mai învolburate pentru a pescui sufletele pentru care S-a răstignit și a înviat Mântuitorul nostru Iisus Hristos”, a spus în cuvântul său Preasfin­țitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord.