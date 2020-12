Distincţii pentru familii în Protopopiatul Huedin

În cadrul Anului omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor, Serviciul de asistență comunitară al Protopopiatului Huedin, judeţul Cluj, a oferit distincţii pentru șase familii de preoți din cadrul protopopiatului, care au patru sau mai mulţi copii. Familia preotului Marius Blaga Marius din Parohia Râșca de Sus are patru copii, familia preotului Marius Moldovan Marius din Parohia Ticu are cinci copii, familia preotului Cristian Muntean din Parohia Beliș are patru copii, familia preotului Vlad Pop din Parohia Agârbiciu are patru copii, familia preotului Ioan Țermure din Parohia Muntele Rece are patru copii și familia preotului Vicenţiu Vamoș din Parohia Finciu are opt copii. Angajații Serviciului de asistență comunitară al Protopopiatului Huedin împreună cu părintele protopop Dan Lupuțan au dus daruri pentru copii și familie, precum și un mic sprijin financiar.