Centrul Cultural „Mihai Eminescu” din cadrul Primăriei Sectorului 2, reprezentat de doamna manager Nicoleta Paninopol, în parteneriat cu Protoieria Sector 2 Capitală și Compania de Teatru „Zona”, au organizat în 31 martie o seară culturală la Teatrul Metropolis din Bucureşti. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost pusă în scenă piesa de teatru „Despina Doamna - cronica unui destin”. La eveniment au fost prezenți preoți însoţiţi de credincioşi din parohiile acestui protopopiat.

Spectacolul ne vorbește despre Despina Doamna, care, rămasă văduvă, s‑a retras la mănăstire şi a devenit monahia Platonida, dar și despre soţul ei, Sfântul Voievod Neagoe Basarab. „În anul 2008, Domnitorul Neagoe Basarab a fost canonizat, fiind trecut în rândul sfinților pentru faptele sale sfinte și înflorirea vieții spirituale și duhovnicești ortodoxe din Țara Românească. Maica Platonida - Doamna Despina, din chilia ei de la Schitul Ostrov își împarte viața între rugăciune și jurnalul în care relatează viața și amintirile despre domnitorul Neagoe Basarab, soțul ei, despre familie și țară. Tot de la ea aflăm despre grija pe care Sfântul Neagoe o purta pentru înfrumusețarea și ajutorarea mai multor mănăstiri și biserici, pentru ctitorirea unor lăcașuri noi, despre viața petrecută în ascultare față de Dumnezeu și de Biserică. Seara aceasta de cultură și‑a dorit să aducă în atenția participanților momente din istoria neamului și a Bisericii noastre strămoșești, cu gândul la sărbătoarea Învierii Domnului, prilej de bucurie pentru toți”, ne‑a relatat părintele Mihai‑Cristian Popescu, protopop al Protoieriei Sector 2 Capitală.

Actrița Ana Calciu ne‑a vorbit în continuare despre motivele care au condus la punerea în scenă a acestei piese de teatru: „Când am citit cartea Măria Sa, Neagoe Basarab, Însemnările Monahiei Platonida, Doamna Despina a Țării Românești, scrisă de maicile de la Mănăstirea Diaconești și publicată de Editura Bonifaciu în 2012, reeditată în 2024, am fost impresionată și am dorit ca ceea ce am descoperit să spun și altor oameni, ca o îmbrățisare în duh, o pagină de istorie, o poveste de viață. Cartea ne prezintă personaje care ating frumusețea prin trăire, principii de viață, prin raportare la spiritualitate, la Dumnezeu. A devenit pentru mine o preocupare emoționantă de a căuta colaboratorii potriviți și forma de exprimare, pentru ca povestea acestor oameni remarcabili să fie cunoscută și povestită generațiilor următoare. De altfel, de mulți ani deja, spunem prin intermediul Companiei Teatrale Zona, cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române, povești de viață, întruchipăm personaje de excepție, modele de viețuire: Sfântul Constantin Brâncoveanu, Doamna Maria Brâncoveanu, mărturisitorii din închisorile comuniste (spectacolul «Candele Nestinse»), Sfânta Diaconiță Olimpiada, care ne învață să trăim frumos și înălțător. Spectacolul «Despina Doamna - cronica unui destin», din mărturiile spectatorilor, aduce mângâiere, motivare, emoție, dar determină dorința de a cunoaște mai bine istoria noastră. Fie ca lucrarea comună a monahiilor care au scris cartea și a noastră să ajungă la sufletul oamenilor cu aceeași emoție a descoperirii, să parcurgem împreună această călătorie de cunoaștere istorică, umană și spirituală”.