Slujbă de pomenire pentru eroii Revoluției din ’89

Eroii și luptătorii din decembrie 1989 au fost comemorați luni dimineață, 22 decembrie, și la Iași. Oficialitățile locale, dimpreună cu militarii Garnizoanei Iași, au organizat un ceremonial dedicat împlinirii a 36 de ani de la „Ziua Victoriei Revoluției din 1989”. Ca în fiecare an, momentul a avut loc la Crucea Eroilor Neamului, amplasată în fața Bisericii „Sfântul Nicolae Domnesc”.

Evenimentul a început cu slujba Parastasului pentru sufletele celor care au luptat pentru libertate. La comemorare a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

După alocuțiunile ținute de reprezentanții asociațiilor de revoluționari și de autoritățile locale, s‑au aprins candele și au fost depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor Revoluției. Potrivit comunicatului transmis de Patriarhia Română, în zilele de 20, 21 și 22 decembrie 2025 s‑au oficiat mai multe slujbe de pomenire pentru eroii care s‑au jertfit pentru demnitatea, libertatea și credința poporului român. Tot astăzi au fost oficiate slujbe de pomenire în toate lăcașurile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române.

Acum 36 de ani, la 22 decembrie, revolta anticomunistă izbucnită la Timișoara s‑a extins în toată țara, iar un miting de amploare, marcat de huiduieli la adresa lui Nicolae Ceaușescu, s‑a încheiat cu fuga cuplului dictatorial din sediul Comitetului Central al PCR, la bordul unui elicopter.

Datele oficiale arată că la evenimentele din decembrie 1989 şi‑au pierdut viaţa 1.142 de persoane, 3.138 au fost rănite, iar 760 de oameni au fost reţinuţi. Deși se consideră că startul Revoluției s‑a dat la 16 decembrie, la Timișoara, unii istorici susțin că protestul anticomunist înăbușit la 14 decembrie, la Iași, reprezintă începutul sfârșitului dictaturii.