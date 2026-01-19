Duminica a 29‑a după Rusalii la Paraclisul Catedralei Naționale

Duminica a 29‑a după Rusalii, 18 ianuarie, când este amintită minunea vindecării celor 10 leproși de către Mântuitorul Iisus Hristos, a fost prăznuită și la Paraclisul Catedralei Naționale, prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de clericii sfântului lăcaș bucureștean.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a subliniat importanța recunoștinței, aceasta fiind elementul esențial al comuniunii omului cu Dumnezeu.

„Recunoștința este singura atitudine demnă prin care omul poate intra în dialog cu Dumnezeu. Dacă primim vindecarea sau sănătatea ca pe niște realități de la sine înțelese, fără a mulțumi, ne închidem în noi înșine și transformăm darul într‑un obiect de consum care, paradoxal, ne separă de Dumnezeu. Samarineanul, prin întoarcerea și mulțumirea sa, a refuzat să vadă în vindecare doar un beneficiu trupesc, biologic, ci el a căutat dincolo de dar, a vrut să vadă fața Domnului, să intre în dialog cu Hristos. […] Așadar, această întoarcere a samarineanului este, în esență, un act euharistic. Termenul «euharistie» înseamnă, în limba greacă, tocmai «mulțumire». Sfânta Liturghie este așadar marea întoarcere a umanității către Dumnezeu pentru a‑I mulțumi Lui «pentru toate binefacerile cele arătate și cele nearătate». […] Euharistia este modul suprem prin care Biserica vindecă această uitare. Atunci când preotul înalță cinstitele daruri și spune: «Ale Tale dintru ale Tale, Ție Îți aducem de toate și pentru toate», el repetă gestul samarineanului, care s‑a întors la picioarele lui Iisus”, a spus Preasfinția Sa.