Hram la biserica din satul hunedorean Peștenița

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 01 Martie 2026

În prima sâmbătă din Postul Mare, când s‑a făcut pomenirea Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, 28 februarie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la biserica din filia Peștenița, Parohia Peșteana, Protopopiatul Hațeg, cu prilejul sărbătorii hramului lăcașului de închinare.

După Sfânta Liturghie a fost săvârşită slujba Parastasului, cu această ocazie fiind pomeniți vrednicul de amintire Episcopul Gurie Georgiu, ctitorii și binefăcătorii bisericii din Peşteniţa, trecuți la cele veșnice.

În cuvântul de învățătură adresat credincioşilor prezenţi, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a vorbit despre minunea Sfântului Mucenic Teodor, când, la 50 de ani de la trecerea la cele veșnice, s‑a arătat în vis Arhiepiscopului Eudoxie al Constantinopolului, avertizându‑l de viclenia împăratului păgân Iulian Apostatul care voia să‑i spurce pe creștini în prima săptămână a Postului Mare, dând ordin ca toate proviziile din piețele de alimente să fie stropite cu sângele jertfit idolilor. La îndemnul Sfântului Teodor creștinii s‑au hrănit cu grâu îndulcit cu miere, coliva de astăzi folosită pentru pomenirea celor adormiți.

În încheierea cuvântului de învăţătură, din Sâmbăta Sfântului Teodor Tiron, Preasfinţitul Părinte Nestor i‑a îndemnat pe credincioşii prezenți să împletească postul cu rugăciunea și cu faptele bune.

 

Citeşte mai multe despre:   hram  -   PS Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei
