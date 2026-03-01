Duminica Ortodoxiei sărbătorită la Iași

În prima zi de primăvară, ce a coincis în acest an cu Dumnica Ortodoxiei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, dimpreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, alături de un sobor numeros de preoți și diaconi în Catedrala Mitropolitană din Iași.

După întâmpinarea ierarhilor de către soborul slujitor la Reședința mitropolitană, clericii au mers în procesiune spre catedrală, purtând în mâini icoane, în amintirea evenimentului din 11 martie 843, de la Constantinopol, care a pus capăt disputei iconoclaste. Aceasta viza reprezentarea în icoane a Mântuitorului Iisus Hristos, a Maicii Domnului, a sfinților și a îngerilor.

În cadrul Sfintei Liturghii, părintele arhimandrit Dosoftei Șcheul, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane, a citit Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din Anul Domnului 2026.

În cadrul slujbei, după momentul Vohodului Mare, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei l‑a hirotonit preot pe diaconul Alexandru Crețu, pe seama Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”-Gura Văii, Protopopiatul Piatra Neamț, iar psaltul Matei Teodor Doroșincă, dirijorul Grupului psaltic „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Iași, a fost hirotonit diacon, pe seama Catedralei Mitropolitane.

„Creștinul ortodox știe că darul de Sus vine de la Părintele Luminilor”

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a rostit un cuvânt de binecuvântare, pornind de la Pastorala citită în cadrul slujbei, subliniind că se cuvine să‑I aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, închinată mamei noastre duhovnicești, Sfânta Biserică: „Din Pastorala Sfântului Sinod am înțeles legătura strânsă între taina dreptei credințe și cinstirea sfintelor icoane, cinstirea sfintelor moaște, cinstirea sfinților, a sfinților îngeri și, mai presus de toate, cinstirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. La baza acestei mărturisiri și legături între Biserica Ortodoxă și sfintele icoane subzistă marele adevăr, și anume: creștinul ortodox este cel zidit, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni, pe temelia apostolilor și a prorocilor, temelia cea din capul unghiului fiind Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Creștinul ortodox - potrivit cuvântului Domnului - este cel care își organizează prioritățile vieții, își alcătuiește scara valorilor pe cuvântul «Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă», sau după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, în cea de‑a doua Epistolă către Corinteni, «să ne dăruim mai întâi lui Dumnezeu și apoi oamenilor, după voia lui Dumnezeu». Creștinul ortodox adevărat este cel care știe că tot darul de Sus și toată darea cea spre folos, toată rodirea în viața lui, toate acestea vin de la Părintele Luminilor, după cuvântul Domnului Hristos, că «fără de El nu putem face nimic». Creștinul ortodox, cel fidel Bisericii în care s-a născut sau Bisericii în care a venit, este cel care, deși este în trup și viețuiește trupește, nu se luptă trupește, căci armele lui nu sunt trupești, spune Sfântul Pavel, ci sunt puternice, adică smerenia, rugăciunea și smerita cugetare. Aceste arme sunt puternice înaintea lui Dumnezeu și puternice pentru a surpa și a dărâma, spune Sfântul Pavel, «iscodirile minții, trufia care se ridică împotriva adevăratei cunoașteri a lui Dumnezeu». Creștinul ortodox adevărat este cel care se străduiește «să‑și robească gândul său spre ascultarea Domnului Hristos», cum mărturisește același Dumnezeiesc Apostol Pavel. Fiind acum, după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, putem spune că creștinul ortodox adevărat știe că Liturghia este ca o respirație continuă, adică nu poate trăi fără ea”.