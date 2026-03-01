Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Conferințe duhovnicești în Postul Mare, la Alba Iulia

Știri
Un articol de: Oana Rusu - 01 Martie 2026

Asociaţia Studenţilor Creştin‑Ortodocşi Români (ASCOR) Alba Iulia organizează o serie de conferințe duhovnicești, în Aula Mare „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, în perioada Postului Mare.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, prima întâlnire are loc marți, 3 martie, de la ora 18:00, invitată specială fiind monahia Hrisantia Ivenco, de la Mănăstirea Valea Bistrei, judeţul Alba, care va susţine prelegerea „Respect și recunoștință - două valori care construiesc caractere”.

Luni, 16 martie, de la ora 18:00, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va susţine conferința „Eliberarea din lanțurile nevăzute ale patimilor”. Ierarhul, originar din comuna Ciuruleasa, județul Alba, a fost, în perioada 1990‑2012, eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia și cadru didactic la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” albaiulian.

Ultima conferință duhovnicească organizată în Postul Mare va avea loc marți, 31 martie, când monahia Sofronia Rădulescu, stareța Mănăstirii „Sfântul Siluan Athonitul” din Iași, va susţine prelegerea intitulată „De la gândul apăsător la pacea inimii. Vindecarea minții prin credință și conștientizare”.

 

