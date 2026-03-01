Conferințe duhovnicești în Postul Mare, la Alba Iulia

Asociaţia Studenţilor Creştin‑Ortodocşi Români (ASCOR) Alba Iulia organizează o serie de conferințe duhovnicești, în Aula Mare „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, în perioada Postului Mare.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, prima întâlnire are loc marți, 3 martie, de la ora 18:00, invitată specială fiind monahia Hrisantia Ivenco, de la Mănăstirea Valea Bistrei, judeţul Alba, care va susţine prelegerea „Respect și recunoștință - două valori care construiesc caractere”.

Luni, 16 martie, de la ora 18:00, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va susţine conferința „Eliberarea din lanțurile nevăzute ale patimilor”. Ierarhul, originar din comuna Ciuruleasa, județul Alba, a fost, în perioada 1990‑2012, eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia și cadru didactic la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” albaiulian.

Ultima conferință duhovnicească organizată în Postul Mare va avea loc marți, 31 martie, când monahia Sofronia Rădulescu, stareța Mănăstirii „Sfântul Siluan Athonitul” din Iași, va susţine prelegerea intitulată „De la gândul apăsător la pacea inimii. Vindecarea minții prin credință și conștientizare”.