Duminica a 3‑a după Rusalii la Catedrala Patriarhală

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Patriarhală din București în Duminica a 3‑a după Rusalii, a Sfinților Athoniți.

După lecturarea pasajului evanghelic rânduit (Matei 6, 22‑33), care prezintă învățătura Mântuitorului Iisus Hristos despre grijile vieții, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat că grija pentru îmbrăcăminte a apărut în viața oamenilor imediat după păcatul protopărinților noștri: „Evanghelia de astăzi ne spune că nu putem sluji și lui Dumnezeu, și lui Mamona. Acest al doilea termen desemna iubirea față de lucrurile trecătoare, în primul rând banii, dar și multe alte lucruri prisositoare. Când este vorba de o palmă de pământ, nu putem judeca pe nimeni, dar am putea judeca pe cineva care are mii sau zeci de mii de hectare și care n‑a oferit niciodată un snop de grâu altcuiva. Acela își iubește cu siguranță mai mult moșia, pe care n‑o poate parcurge cu piciorul, decât Îl iubește pe Dumnezeu. (...) Nu trebuie să privim însă la alții, ci totdeauna la noi, și constatăm că ne asemănăm protopărinților noștri care, de demult, în grădina Edenului, aveau de toate și nu aveau nevoie de îmbrăcăminte, fiind ca îngerii, fiindcă erau goi și nu se rușinau. Dar păcatul și neascultarea lor au adus această preocupare, mai întâi pentru haine. Ei, care nu aveau nevoie de ele pentru că erau curați, și‑au pus deodată problema îmbrăcămintei. Ne amintim, din cuvintele Scripturii, că și‑au făcut haine din frunzele copacilor. Așa ne‑au adus și nouă păcatul și depărtarea de Dumnezeu preocuparea sau grija față de haine, despre care Mântuitorul spune că, în toată istoria Țării Sfinte, nici unul dintre oamenii de acolo nu s‑a îmbrăcat cu mai multă strălucire decât regele Solomon. El aducea haine de departe, mătăsuri fine, iar din aur se confecționau cele mai interesante podoabe pe care cei bogați, îndeosebi regii, le purtau. Dar Mântuitorul ne spune: «Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s‑a îmbrăcat ca unul dintre aceştia». Dacă ajungem în Țara Sfântă, în această perioadă putem descoperi în grădinile Galileei un crin mic de o frumusețe covârșitoare și cu un parfum de o discreție pe măsură. Acest crin, întotdeauna alb și imaculat, nu rezistă decât până seara. Totuși, nimeni nu a avut o haină mai strălucitoare decât această floare oferită ca model de Mântuitorul”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Grupului psaltic „Tronos” la slujba Utreniei şi de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române la Sfânta Liturghie.