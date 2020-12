Examen de capacitate preoțească în Arhiepiscopia Bucureștilor

Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat marți, 8 decembrie 2020, o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească pentru teologii care își doresc să ocupe un post clerical vacant în această eparhie. 13 candidați au fost examinați în sala de conferințe a Centrului pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București de o comisie prezidată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Examenul de capacitate preoțească a constat în două probe - scris și oral - și a fost precedat de evaluarea psihologică a candidaților. Comisia de evaluare, prezidată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a fost formată din preoți consilieri de la Centrul eparhial și din cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. „Astăzi s‑a desfășurat cea de‑a patra de susținere a examenului de capacitate preoțească, în vederea ocupării posturilor clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor. La această sesiune, s‑au prezentat 13 candidați și așteptăm ca rezultatele acestui examen să dea măsura cunoștințelor lor atât teoretice, susținute dimineață printr‑o probă scrisă, cât și practice, susținute printr‑o probă orală în fața unei comisii prezidată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel”, a spus părintele lect. dr. Aurel Mihai, vicar‑administrativ eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În partea a doua a zilei, după afișarea rezultatelor la proba scrisă, candidații au susținut proba orală a examenului. Media de promovare a examenului de capacitate preoțească este minimum 7,00, cu nici o notare parțială - la proba scrisă sau orală - sub nota 6,00. Examenul de capacitate preoțească are valabilitate un an pentru candidații care vor obține media între 7,00 și 8,99 și 2 ani pentru cei care vor obține cel puțin media 9,00.