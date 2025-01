Întâlnirea preoților parohi din orașul Tulcea cu ierarhul lor

Potrivit unui obicei devenit tradiție la început de an, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s‑a întâlnit luni, 13 ianuarie, în sala de ședințe a Centrului eparhial din Tulcea, cu preoții parohi din acest municipiu. Ierarhul locului a săvârșit alături de clericii prezenți o rugăciune de mulțumire și de binecuvântare a noului an, act ce a constituit un adevărat moment de comuniune sufletească între chiriarh și preoții tulceni. La momentul festiv au luat parte și părinții consilieri și inspectori de la Centrul eparhial.

În cadrul întrunirii, au fost amintite activitățile și realizările din anul 2024. Preasfinția Sa a adresat un cuvânt de binecuvântare în care a evocat importanța Anului Centenar al Patriarhiei Române, apoi și‑a exprimat bucuria reîntâlnirii cu preoții tulceni, le‑a mulțumit pentru întreaga colaborare arătată de‑a lungul anilor și le‑a urat acestora și credincioșilor doriri de bine și frumoase împliniri pe plan spiritual și material. Totodată, ierarhul a oferit îndemnuri pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor Anului omagial și comemorativ 2025. Preasfinția Sa a amintit și faptul că Eparhia Tulcii va marca în cursul anului acest moment istoric din viața Bisericii Ortodoxe Române prin activități, conferințe și expoziții.

„A devenit o frumoasă tradiție ca, la început de an, la Centrul eparhial să ne întâlnim cu preoții parohi din municipiul Tulcea pentru a aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra clerului și credincioșilor în anul care s‑a încheiat și, în același timp, pentru a‑L ruga smerit să ne binecuvânteze și noul an în care am intrat. L‑am lăudat pe Dumnezeu, ne‑am rugat împreună și, în același timp, ne‑am făcut doriri de bine ca anul 2025 să fie un an binecuvântat, un an al milei Domnului în care să sporim atât din punct de vedere spiritual, cât și material, un an în care să fim alături de credincioșii noștri în drumul lor către dobândirea mântuirii. În același timp, ne dorim să marcăm și în eparhia noastră frumoasele comemorări și împliniri din acest an deosebit pentru întreaga Patriarhie Română”, a declarat Părintele Episcop Visarion pentru TRINITAS TV.

La final, Preasfinția Sa le‑a oferit preoților prezenți Agenda Episcopiei Tulcii pe anul 2025 și calendare pentru noul an, ne‑a transmis părintele Felix Neculai, consilier eparhial.