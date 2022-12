Liturghie arhierească și concert de colinde în catedrala din Nehoiu

Data: 13 Decembrie 2022

Duminică, 11 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Sfântul Gheorghe” din orașul Nehoiu. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, care la final a cântat în cadrul concertului de colinde „Hristos Se naște, slăviți‑L!”.

Ierarhul a slujit împreună cu un sobor de șapte preoți și doi diaconi, între care s‑au aflat pr. Dragoș‑Mihail Olteanu, consilier eparhial la Sectorul cultural și comunicații media; pr. Paul Gavrilă, protopop al Protoieriei Pătârlagele; pr. paroh Bogdan Furtună, precum și fostul paroh, preotul pensionar Gheorghe Furtună.

În cuvântul de învățătură, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei a explicat textul evanghelic al Duminicii a 28‑a după Rusalii, care ne înfățișează Pilda celor poftiți la cină (Luca 14, 16‑24): „La Sfânta Liturghie din această duminică am auzit că s‑a citit parabola rostită de Mântuitorul Hristos despre cina organizată de un om oarecare, fiind invitate să participe mai multe persoane, care, însă, au refuzat sub diferite pretexte. Cu toții am fost neplăcut surprinși să auzim scuzele pe care le‑au invocat invitații la cină: unul își cumpărase o țarină, altul, cinci perechi de boi, iar altul era proaspăt căsătorit. Expresia «te rog, iartă‑mă!», folosită de doi dintre aceștia, ne face să credem că ei ar fi avut circumstanțe atenuante, dar nu este așa. Dumnezeu‑Tatăl organizează o astfel de cină în fiecare duminică, pentru Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, la care ne invită pe toți să participăm. Parabola aceasta este deja o anticipare a invitației adresate tuturor creștinilor de a lua parte la cina sau ospățul euharistic din ziua Crăciunului”.

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul Cristian Vieru, absolvent de Teologie Pastorală și secretar al Protoieriei Râmnicu Sărat, a fost hirotonit în treapta de diacon.

După slujbă a avut loc concertul de colinde „Hristos Se naște, slăviți‑L!”, organizat de Protoieria Pătârlagele, Parohia „Sfântul Gheorghe” din Nehoiu și Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe Române - Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (SNFOR‑ABV). În deschidere, corul Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” din localitate, pregătit de prof. Neluța Mirela Furtună, președinta SNFOR‑ABV, a prezentat un program de colinde și cântece de Crăciun, apoi Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, dirijată de pr. conf. dr. Stelian Ionașcu, a interpretat colinde tradiționale românești.

În semn de prețuire, părintele Bogdan Furtună i‑a dăruit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian o icoană a Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni, sărbătorit în data de 12 decembrie.

Construită după Revoluție, Biserica „Sfântul Gheorghe” din orașul Nehoiu impresionează prin dimensiunile sale monumentale și prin arhitectura deosebită, fiind considerată catedrala acestei zone.