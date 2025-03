Lecție de conștientizare a traficului de persoane susținută seminariștilor din Buzău

La Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău s‑a desfășurat de curând o oră de consiliere cu scopul de a conștientiza tinerii cu privire la traficul de persoane. Evenimentul a făcut parte din proiectul „Anti‑trafficking classes during 2024/2025 for all 9 grade students in all 36 ROC Theological Seminaries in Romania”, inițiat de Federația Filantropia a Patriarhiei Române și International Orthodox Christian Charities.

„Traficul de persoane nu cunoaște granițe, iar victimele pot fi recrutate prin diverse metode, cum ar fi promisiuni false de muncă, educație sau viață mai bună. Scenariul didactic a fost alcătuit de patru dintre elevii clasei a IX‑a, care i‑au avut în auditoriu pe colegii lor. Seminariștii au prezentat povestea unui tânăr pe care l‑au numit Silviu, o victimă a traficului de persoane, și au încercat să descopere cauzele căderii lui în capcana traficanților. De asemenea, au făcut exerciții de scriere creativă și au realizat postere tematice, prin intermediul cărora au arătat că educația joacă un rol crucial în prevenirea și combaterea traficului de persoane, ajutând oamenii să recunoască semnele unei posibile victime și să înțeleagă cum să se protejeze”, ne‑a transmis prof. Elena Eni, consilier școlar și responsabilă de implementarea proiectului în cadrul unității de învățământ teologic.

La sfârșitul orei de consiliere, seminariștii au încercat să convingă auditoriul că fiecare cetățean joacă un rol esențial în prevenirea traficului de persoane și poate contribui la stoparea acestui fenomen.