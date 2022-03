Manifestarea „Marșul pentru viață” la Oradea, ediţia a 12-a

Sute de bihoreni, de etnii și confesiuni diferite, s-au adunat în Piața Unirii din Oradea, în 26 martie, exprimându-și public susținerea pentru Viață, încă din cele dintâi momente ale conceperii, dar și pentru pacea întregii lumi.

La Oradea, organizatorii celei de a 12-a ediții a Marșului pentru Viață a fost Asociația Părinți pentru Ora de Religie (APOR) - filiala Bihor, la care se adaugă Centrul de Consiliere și Informare pentru Femei cu Sarcină Nedorită - Puls, cu concursul și sprijinul comunităților creștine din Bihor.

La manifestare au participat și au luat cuvântul conducători și reprezentanți ai confesiunilor creștine din județul Bihor: Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei, Excelența Sa László Böcskei, Episcopul Romano-Catolic de Oradea, Preasfințitul Părinte Virgil, Episcopul Greco-Catolic de Oradea, Liviu Apolzan, Președintele Comunității Penticostale din Oradea, Paul Negruț, rectorul Universității baptiste Emanuel din Oradea, iar din partea Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului a rostit un cuvânt Vincze Judith. Au fost invitate să ia cuvântul și câteva mame care și-au prezentat impresionanta poveste de viață, din care a reieșit minunata lucrare a lui Dumnezeu cu copiii dăruiți lor de Domnul, veritabile pilde de urmat.

„Toți am venit astăzi, aici, ca să fim împreună și să ne manifestăm în felul acesta respectul nostru necondiționat pentru viață, pentru viața semenilor noștri din clipa conceperii vieții și până la nesfârșit, în eternitate. Căci tot ceea ce face bietul om pe fața pământului are rezonanță veșnică. Avem un început, dar nu avem și un sfârșit, deși trecem prin moarte. Unii mai repede, la fel ca și copiii nenăscuți, alții mai târziu, atunci când vin bolile, molimele, atunci când războaiele și năvălirile vin peste biata umanitate și oamenii se sting înainte de a le suna ceasul (...) Am venit din respect pentru cei nenăscuți, dar prin prezența noastră aici, ne mărturisim și atașamentul față de toți cei care suferă, fie că își pierd viața în zilele acestea, fie că au luat drumul pribegiei, fie că au pierdut tot”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie.

Din Episcopia Oradiei au luat parte la manifestare clerici, preoți și diaconi, elevi și cadre didactice de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, studenți și profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, membri din APOR – filiala Bihor, membre ale Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei, membri ai Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români - filiala Oradea și credincioşi. În cadrul programului adunării publice, un cor format din elevi și studenți teologi ortodocși, dirijat de arhid. Ștefan Lakatos, a interpretat imnele „Cu noi este Dumnezeu” și „Apărătoare Doamnă”.

Daniel Burtic, directorul Radio Vocea Evangheliei Oradea, moderatorul manifestării, a invitat pe toți cei prezenți să participe la Marșul pentru viață, sub genericul „Egalitate, echitate şi sprijin – din prima secundă şi întreaga viaţă”, pe traseul str. General Traian Moşoiu, str. Piaţa 1 Decembrie, Catedrala Ortodoxă „Învierea Domnului”, B-dul General Gheorghe Magheru, Calea Republicii și Biserica Romano-Catolică „Pogorârea Sfântului Spirit”. Pe treptele noii Catedrale Episcopale, primul popas al marșului, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în numele comunității creștin-ortodoxe, a rostit rugăciunea vesperală „Lumină lină”, invocând binecuvântarea lui Dumnezeu la apus de soare și cerându-I să poarte de grijă de lumea tot mai înstrăinată de valorile creștine.