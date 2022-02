Olimpică la concursul de creaţie literară, premiată la Craiova

Maria-Andrada Dascălu, elevă în clasa a X-a la Liceul Pedagogic din Craiova, a fost premiată duminică, 30 ianuarie, de Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”-Brestei pentru rezultatele deosebite obţinute la concursul naţional de creaţie adresat „elevilor români de pretutindeni”. Coordonată de profesoara Ana Danciu, cadru didactic titular la disciplina Religie ortodoxă în cadrul Liceului Pedagogic din Craiova, Maria-Andrada a obţinut performanţa de a primi locul I din 10.000 de participanți din mai multe eparhii.

„De ce am ales să particip la acest concurs? Am vrut să vă împăr­tășesc vouă, oameni buni, gândurile mele, să vă transmit tuturor cât de important este Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Cu toții știm despre nenumăratele minuni pe care El le-a făcut, fără a aștepta ceva în schimb, de aceea cred că fiecare persoană care este prezentă în viața noastră este trimisă de Dumnezeu. Prin intermediul acelei persoane El Însuși comunică cu noi, oamenii. Ne este alături mereu și are grijă să ne lumineze și cel mai întunecat drum”, a fost mesajul transmis de eleva Maria-Andrada Dascălu.