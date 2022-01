Parastas pentru poetul Mihai Eminescu la Baia Mare

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, sâmbătă, 15 ianuarie, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din municipiul Baia Mare fost săvârşită slujba Parastasului pentru poetul național Mihai Eminescu, de către arhim. Casian Filip, consilier la Sectorul Social-filantropic și misionar și eclesiarhul lăcașului de închinare, împreună cu părinții slujitori.

Slujba de pomenire a fost precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii. Răspunsurile la strană au fost date de o parte a membrilor Grupului psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

An de an, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului sărbătorește Ziua Culturii Naționale prin evenimente și manifestări culturale. În acest an se desfăşoară Proiectul Concurs eparhial artistic „Mihai Eminescu - poet român al rugăciunii și meditației” în contextul Anului omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului în Patriarhia Română. Concursul este organizat de Sectorul Cultural și comunicații media - online împreună cu Sectorul Teologic-educațional din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare.