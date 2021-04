Părintele Gheorghe Smădoi va începe tratamentul de recuperare

În urmă cu două săptămâni, „Ziarul Lumina” susţinea o campanie umanitară de strângere de fonduri pentru tratamentul oncologic al părintelui Gheorghe Smădoi, preot slujitor la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Craiova. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi din bunăvoinţa multor oameni de bine, părintele va putea începe procesul de recuperare la Institutul Paul Scherrer din Villigen, din nordul Elveţiei.

„Pentru că Dumnezeu ne iu­bește, pentru că oamenii sunt cu adevărat buni şi pentru că precizia elveţiană a fost cea care a răspuns prima strigătului nostru de ajutor medical, am fost adoptați de ţara cantoane­lor - Elveţia. Protonoterapia de care are nevoie soţul meu va fi făcută la Institutul Paul Scher­rer din Villigen (nordul Elveției), începând cu data de 7 aprilie şi va dura până în luna iunie, după cum ni s-a comunicat pană în prezent. Am avut prima întâlnire cu medicul specialist, dr. Barbara Bachtiary, un om şi un medic extraordinar, în urma căreia aceasta a recomandat câteva investigaţii medicale suplimentare. Începând cu data de 30 martie, săptămânal, până în data de 20 mai va face câte o şedinţă de chimioterapie. În toată această perioadă, vom locui, cu chirie, în apropierea spitalului. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil dacă voi, prietenii noştri, ştiuţi şi neştiuţi, nu ne-aţi fi arătat bunătate infinită şi nu aţi fi făcut sacrificii atât de mari pentru noi”, a transmis prezbitera Florina Smădoi.