Pomenirea Mitropolitului Bartolomeu Anania la Mănăstirea Dragomirna

Sâmbătă, 23 ianuarie, în paraclisul de iarnă al Mănăstirii Dragomirna, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înconjurat de un sobor de slujitori, a oficiat slujba Parastasului pentru vrednicii de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania și Luca Stroici, logofăt al Țării Moldovei și ctitor al Dragomirnei.

Pentru că în 2021 se împlinesc 100 ani de la naşterea Părintelui Mitropolit Bartolomeu Anania și 10 ani de la trecerea la cele veșnice, Prea­sfinția Sa a amintit de manifestările culturale desfășurate în anii trecuți la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, la inițiativa Asociaţiei Şcolare Sucevene pentru Educaţie şi Dezvoltare.

Simpozionul „Valori naţionale în creaţia Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, aflat anul acesta la a VIII-a ediție, are scopul de a readuce în actualitate aspecte din opera teologică, ştiinţifică şi literară a celui care a fost iubitor de carte, de Biserică și de Neam. Din cauza perioa­dei pandemice, sesiunea de comunicări se va desfășura în luna iunie a acestui an. Personalitatea marelui ierarh și cărturar Bartolomeu Anania a fost evocată de părintele consilier arhid. Vasile M. Demciuc: „Îi plăcea în mod special să se întâlnească cu tinerii studenţi, cu cadrele didactice din universităţi, subliniind întotdeauna rolul important pe care îl are în societatea contemporană întărirea legăturilor dintre Biserică şi Şcoală. În toate aceste relaţii luminoase, Părintele Mitropolit Bartolomeu punea accent pe înţelepciunea şi bunătatea sufletului românesc, unind smerenia cu speranţa; la fiecare conferinţă a sa punea accent pe valorile Ortodoxiei româneşti, cu deschiderea ei spre alte Biserici şi popoare, potrivit Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

Alături de obștea mănăstirii, la parastas au mai participat o delegație a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, precum și membri ai Asociației Şcolare Sucevene pentru Educaţie şi Dezvoltare.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul psaltic „Crinii țarinii” al Mănăstirii Dragomirna. În încheiere, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a recitat o poezie deosebită a Mitropolitului Bartolomeu, „Confessio”.