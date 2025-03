Cerc pastoral al preoților de caritate din trei sectoare ale Capitalei

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București a găzduit vineri, 14 martie, cercul pastoral al preoților de caritate din sectoarele 3, 4 și 5 ale Capitalei.

Evenimentul a debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu de către un sobor de clerici condus de părintele Alin Gabriel Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, în prezența unui mare număr de credincioși, cadre medicale, ostenitori și pacienți ai instituției spitalicești. Spre bucuria duhovnicească a tuturor, a fost adusă spre închinare, de la Paraclisul Spitalului Clinic „Dr. I. Cantacuzino” din sectorul 2, racla ce adăpostește un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. La finalul slujbei, preoții de caritate au luat parte la o prezentare cu caracter multidisciplinar, urmată de diferite dezbateri și discuții.

Mai multe informații despre desfășurarea acestui eveniment ne‑a oferit părintele Alin Gabriel Nica: „Preoții de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor care slujesc în spitale și centre de îngrijire din sectoarele 3, 4 și 5 ale Capitalei s‑au întâlnit astăzi într‑un cerc pastoral în Paraclisul Spitalului de Psihiatrie «Alexandru Obregia». A fost un bun prilej de împreună‑slujire a Tainei Sfântului Maslu prin care am adus bucurie și binecuvântare comunității spitalului, care a luat parte la slujbă. În continuare, specialiști din domeniul medical care se ocupă cu îngrijirea bolnavilor tratați în acest spital, împreună cu părintele slujitor Florin‑Ciprian Petre, au susținut o prezentare despre modul în care o echipă lucrează integrat pentru a restabili sănătatea celor care pătimesc din pricina bolilor mintale. După această prezentare a avut loc o scurtă dezbatere în cadrul căreia preoții de caritate și toți cei prezenți au adresat întrebări celor care se ocupă de îngrijirea bolnavilor. A fost un bun prilej de a afla cum se manifestă aceste boli, ce putem face pentru a preveni apariția lor și ce trebuie să facem când întâlnim astfel de pacienți. Considerăm că aceste întâlniri sunt foarte necesare pentru că, pe de o parte, slujim împreună și aducem bucurie comunităților acestor instituții medicale, iar, pe de altă parte, este un bun prilej de a dobândi noi cunoștințe din sfera medicală și de a identifica modurile cele mai eficiente prin care preoții de caritate și personalul medical pot conlucra pentru a aduce o stare de bine celor îngrijiți în spitale și în alte centre”.

De asemenea, părintele Florin‑Ciprian Petre, slujitor la capela instituției medicale, a adăugat: „Astăzi am avut bucuria ca în sânul comunității acestui spital să iau parte la întâlnirea preoților de caritate din sectoarele 3, 4 și 5 ale Capitalei, pentru a sluji împreună, săvârșind Taina Sfântului Maslu. Totodată, cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel, părintele coordonator Alin Nica a adus spre închinare un fragment din moaștele Sfântului Pantelimon. A urmat apoi o miniconferință intitulată «Dinamica lanțului terapeutic în Spitalul de Psihiatrie». Cu acest prilej, au mai luat cuvântul doamna asistent social Mihaela Pricopie de la Secția clinică 16 Psihiatrie‑Toxicomanie și doamna asistent medical Corina Gagiu, directoarea de îngrijiri a spitalului, pentru a explica împreună acest puzzle numit lanțul terapeutic. Fiecare persoană, atât preotul, cât și asistentul social, asistentul medical, psihiatrul și psihoterapeutul, are câte un rol bine definit în ceea ce reprezintă îngrijirea bolnavilor psihiatrici. După pandemie, incidența bolilor mintale, atât în societatea românească, cât mai ales la nivel european și global, a crescut simțitor. Dacă înainte una din șase persoane era atinsă de aceste boli, la ora actuală una din două persoane suferă de anxietate, deprimare, depresie sau alte boli din spectrul psihiatric. Am ales, așadar, să le arătăm oamenilor și celorlalți slujitori cum se petrece dinamica și relaționarea dintre preot și restul lanțului terapeutic, venind, desigur, cu exemple concrete”.