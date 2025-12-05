A doua conferință a Serilor filocalice „Sfântul Dumitru Stăniloae”

Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București a găzduit în seara zilei de joi, 4 decembrie, cea de‑a doua conferință din cadrul Simpozionului Serile filocalice „Sfântul Dumitru Stăniloae”, cu tema „Voia lui Dumnezeu - iubirea care oferă libertate”. Evenimentul, organizat de ASCOR, l‑a avut ca invitat pe Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Conferința a început printr‑un cuvânt de bun‑venit rostit de părintele Vasile Gavrilă, îndrumătorul ASCOR, pentru invitatul serii: „Aș vrea să salut venirea Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie. Cu ocazia aceasta, mi‑am adus aminte de prima conferință pe care am organizat‑o aici cu ASCOR‑ul, cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Albaniei, vrednicul de pomenire Arhiepiscop Anastasie al Albaniei. [...] Îi mulțumesc Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie pentru că a venit special pentru acest eveniment. Îmbinarea omului tehnic, pragmatic - fiind inginer la bază -, dublată de pregătirea teologică, sper că va fi o foarte bună manieră de a ne împărtăși un mesaj de care toți avem nevoie”.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie și‑a început alocuțiunea vorbindu‑le celor prezenți despre raportul dintre voia lui Dumnezeu și dragostea Lui: „Cum să aflu voia lui Dumnezeu? Sfântul Dumitru Stăniloae spunea atât de frumos că Pronia dumnezeiască este tocmai când gândul lui Dumnezeu se întâlnește cu gândul omului. Tot el spunea că, de multe ori, calea cea mai lungă este de la inimă și până la minte. Această căutare este firească, pentru că gândul lui Dumnezeu se naște din dragoste. Un gând pe care l‑am găsit la Paul Evdokimov și care m‑a inspirat este că Dumnezeu Tatăl este dragostea desăvârșită, Dumnezeu Fiul este dragostea care se răstignește și Dumnezeu Duhul Sfânt este dragostea care izvorăște din taina Crucii”.

Ierarhul a vorbit despre cele trei măsuri sau trepte ale dragostei pe care ni le dă Mântuitorul Iisus Hristos: „La prima suntem chemați cu toții să ajungem. O cunoașteți cu toții, că e din Evanghelie: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și necreștinii, și păgânii spun că ăsta‑i firescul. Dacă iubești pe cineva și el te iubește, zice: «Asta face toată lumea». [...] A doua măsură este mai grea, dar nu e imposibilă: să iubești pe vrăjmașii tăi. Și măsura aceasta a iubirii au cunoscut‑o toți mărturisitorii noștri care au petrecut în temnițe în perioada comunistă. [...] A treia măsură a dragostei o dă Mântuitorul chiar la Cina cea de Taină: «Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și‑l pună pentru prietenii săi» (Ioan 15, 13). El îi îndeamnă să iubească până la moarte, căci El până unde a iubit? Nu până la moarte a iubit?”

Abordând una dintre cele mai mari frământări ale omului contemporan, lipsa unui răspuns imediat din partea lui Dumnezeu, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a oferit o perspectivă duhovnicească asupra relației dintre libertatea noastră și pedagogia divină: „Dumnezeu ne dăruiește libertatea și ne lasă să descoperim noi înșine. El ne lasă pe noi să descoperim calea, să facem pașii aceștia. Și de multe ori, spunea Sfântul Sofronie de la Essex, tăcerea este felul în care Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Din cauză că și epoca în care suntem, generația în care suntem, e generația în care toți vorbesc și foarte puțini ascultă”.

Spre finalul prelegerii, ierarhul a sintetizat calea spre mântuire în trei pași concreți: „Trei lucruri trebuie să faci în viață ca să îmbrățișezi voia lui Dumnezeu, să trăiești taina dragostei și să fii împlinit cu adevărat, să nu ratezi calea aceasta care duce spre mântuire. Primul lucru este să nu ne amăgim pe noi înșine: suferința există în lume. Suferința, în schimb, nu trebuie înțeleasă, ci trebuie îmbrățișată. [...] Al doilea lucru pe care trebuie să‑l facem în viață este să fim bine plăcuți Domnului și să nu judecăm niciodată pe nimeni. [...] Și al treilea lucru, care este cel mai important dintre toate, este să‑I mulțumim Domnului tot timpul”.

În a doua parte a evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a răspuns întrebărilor venite de la cei prezenți în sală.