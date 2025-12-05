Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântare arhierească în Parohia Mâtnicu Mare din Banat

Binecuvântare arhierească în Parohia Mâtnicu Mare din Banat

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Știri
Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 05 Decembrie 2025

În Parohia Mâtnicu Mare din Protopopiatul Caransebeș, județul Caraș‑Severin, se desfășoară în această perioadă tradiționalele seri duhovnicești. În ajunul sărbătoririi Sfintei Mare Mucenițe Varvara și a Sfântului Cuvios Ioan Damaschin, miercuri, 3 decembrie, a fost prezent în mijlocul comunității Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a săvârșit slujba Vecerniei cu Litia, în biserica parohială „Adormirea Maicii Domnului” şi „Duminica Sfinţilor Români”. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de clerici și cântăreți de la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Caransebeș. Au participat autorități locale, numeroși credincioși și foarte mulți copii și tineri.

După sfânta slujbă, Părintele Episcop le‑a vorbit celor prezenți despre Sfânta Mare Muceniță Varvara și despre Sfântul Ioan Damaschin: „Această fecioară curată și înțeleaptă a pătimit pentru Mântuitorul Iisus Hristos. A trăit pe la sfârșitul secolului al 3‑lea, începutul secolului al 4‑lea, când încă împărații romani îi persecutau pe creștini. Ea a fost foarte curajoasă și a mărturisit credința în Preasfânta Treime în fața tuturor, iar în urma minunii cu stânca ce s‑a deschis și a ascuns‑o de furia tatălui, ea până astăzi rămâne ocrotitoarea minerilor. Referindu‑ne la Sfântul Ioan Damaschin, de la care s‑au inspirat toți teologii până în prezent, putem spune că esența scrierilor sale este tot ceea ce a mărturisit și Sfânta Varvara, și anume credința în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, Treimea cea de o ființă și nedespărțită”.

La final un grup de copii din parohie au pregătit un program de colinde și poezii specifice perioadei. Micii colindători au primit daruri din partea ierarhului.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Lucian, Episcopul Caransebeşului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri