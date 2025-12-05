Binecuvântare arhierească în Parohia Mâtnicu Mare din Banat

În Parohia Mâtnicu Mare din Protopopiatul Caransebeș, județul Caraș‑Severin, se desfășoară în această perioadă tradiționalele seri duhovnicești. În ajunul sărbătoririi Sfintei Mare Mucenițe Varvara și a Sfântului Cuvios Ioan Damaschin, miercuri, 3 decembrie, a fost prezent în mijlocul comunității Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a săvârșit slujba Vecerniei cu Litia, în biserica parohială „Adormirea Maicii Domnului” şi „Duminica Sfinţilor Români”. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de clerici și cântăreți de la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Caransebeș. Au participat autorități locale, numeroși credincioși și foarte mulți copii și tineri.

După sfânta slujbă, Părintele Episcop le‑a vorbit celor prezenți despre Sfânta Mare Muceniță Varvara și despre Sfântul Ioan Damaschin: „Această fecioară curată și înțeleaptă a pătimit pentru Mântuitorul Iisus Hristos. A trăit pe la sfârșitul secolului al 3‑lea, începutul secolului al 4‑lea, când încă împărații romani îi persecutau pe creștini. Ea a fost foarte curajoasă și a mărturisit credința în Preasfânta Treime în fața tuturor, iar în urma minunii cu stânca ce s‑a deschis și a ascuns‑o de furia tatălui, ea până astăzi rămâne ocrotitoarea minerilor. Referindu‑ne la Sfântul Ioan Damaschin, de la care s‑au inspirat toți teologii până în prezent, putem spune că esența scrierilor sale este tot ceea ce a mărturisit și Sfânta Varvara, și anume credința în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, Treimea cea de o ființă și nedespărțită”.

La final un grup de copii din parohie au pregătit un program de colinde și poezii specifice perioadei. Micii colindători au primit daruri din partea ierarhului.