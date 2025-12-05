Procesiune cu sfinte moaşte în municipiul Brăila

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul spiritual al municipiului Brăila, a fost prefațată joi, 4 decembrie, de procesiunea „Călători pe cărările sfinților”. Au fost purtate în procesiune, în mijlocul brăilenilor, raclele cu cinstitele moaşte ale Sfântului Ierarh Nicolae şi cele ale Sfinților Tămăduitori Pantelimon, Efrem cel Nou, Nectarie de Eghina şi Luca al Crimeei.

Sfintele odoare au fost aduse în Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, unde Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a rostit rugăciuni către Dumnezeu pentru ajutor, iertare și binecuvântare.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenţi, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre rolul important pe care sfinţii îl au în viaţa slujitorilor şi credincioşilor, între aceştia fiind şi cei trei sfinţi prăznuiţi în zilele de sărbătoare pentru municipiul Brăila - Sfântul Cuvios Ioan Damaschin, Sfântul Cuvios Sava cel Sfinţit şi Sfântul Ierarh Nicolae.

Părintele Arhiepiscop Casian a mai precizat că pelerinajul, atât la sărbătoarea Sfântului Andrei la Galaţi, cât şi la sărbătoarea Sfântului Nicolae la Brăila, trebuie să fie modalitatea prin care să căutăm locul sfinţilor în sufletele şi în viaţa noastră, deoarece ei au adunat, în atâta timp care a trecut, foarte mulţi fii şi fiice duhovniceşti.

În continuare, chiriarhul, împreună cu 100 de preoţi din Galaţi şi Brăila, cu copii şi tineri de la şcolile şi liceele brăilene, cu numeroşi tineri îmbrăcaţi în portul popular al zonei Dunării de Jos, precum şi cu credincioşi de toate vârstele au pornit în procesiune cu cele două racle, din centrul oraşului, de la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, pe Calea Călăraşilor, până la biserica ocrotită de Sfântul Nicolae.

În Biserica „Sfântul Nicolae”, Arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârşit slujba Vecerniei cu Litia şi apoi a mulţumit clericilor şi credincioşilor, veniţi în număr mare să venereze sfintele moaşte, pentru dragostea pe care aceştia o manifestă pentru sfinţii bineplăcuţi lui Dumnezeu. După momentele de rugăciune din biserică, odoarele sfinte au fost aşezate spre închinare în baldachinul special amenajat pe esplanada acestei biserici, unde vor rămâne până la sfârşitul manifestărilor duhovniceşti prilejuite de cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae în municipiul Brăila. Rând pe rând, foarte mulţi clerici şi credincioşi s‑au închinat şi au sărutat cu evlavie sfintele moaşte.

Credincioşii se pot închina sfintelor moaşte la Biserica „Sfântul Nicolae” din municipiul Brăila până în data de 6 decembrie 2025, când, după Sfânta Liturghie, sfintele moaşte se vor întoarce la Galaţi.