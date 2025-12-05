Părintele Arsenie Muscalu a conferențiat la Buzău

Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău a găzduit marți, 2 decembrie, ultimul eveniment din seria „Chipuri și cuvinte duhovnicești”, organizată de Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, în Anul Centenar al Patriarhiei Române. Invitatul serii a fost părintele protosinghel Arsenie Muscalu, duhovnicul Mănăstirii Cornu, din județul Prahova.

În cuvântul introductiv, pr. dr. Marius Daniel Ciobotă, consilier eparhial, a evidențiat faptul că duhovnicul este o prezență întemeietoare și regeneratoare pentru creștini, iar misiunea sa trebuie fundamentată pe smerenia dată de umanitatea profund autocunoscătoare.

După aceste noțiuni preliminare, părintele Arsenie a susținut prelegerea intitulată „Duhovnicia și rolul duhovnicului în viața creștinului”. La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, părinți consilieri eparhiali, protoierei, clerici buzoieni, monahi și monahii din Buzău și Vrancea, profesori de religie, elevi seminariști și credincioși.

Avându‑i ca modele inspiraționale pe Sfinții Cuvioși Gheorghe de la Cernica și Căldărușani și Sofronie de la Essex, oaspetele a vorbit despre cum se manifestă lucrarea Dumnezeului Treimic în persoana duhovnicului. Prin duhovnic, oamenii Îl văd pe Dumnezeu ca pe un Tată iubitor și nepărtinitor, descoperind măreția dumnezeiască prin lucrarea acestuia întru dragoste și prin osteneala lor proprie. După modelul Fiului, preotul are nevoie de deșertarea de sine pentru slujirea Părintelui ceresc și a enoriașilor, în adâncul cărora trebuie să‑L nască pe Hristos în scopul viețuirii spirituale. Prin înțelepciunea și mila insuflate de Duhul Sfânt, duhovnicul trebuie să fie mângâietor pentru durerile ucenicilor săi, pe care îi conduce la limanul mântuirii.

În partea a doua a meditației, părintele Arsenie a vorbit despre importanța celor trei etape ale parcursului duhovnicesc: chemarea lui Dumnezeu - exprimată prin starea de bucurie, trăită prin prezența tainică a lui Dumnezeu în sufletul omului; retragerea pedagogică a harului divin - timp în care persoana, prin nevoințele ascetice, răspunde iubirii divine; redobândirea harului mântuitor - ca urmare a despătimirii și statorniciei în comuniunea cu Dumnezeu. Părintele Arsenie, în epilogul prelegerii, a îndrumat asistența să cultive recunoștința față de Dumnezeu, încât mintea să nu rămână țintuită în lucrurile care întristează.

Pentru aprofundarea unor aspecte referitoare la relația penitentului cu Dumnezeu prin mijlocirea duhovnicului, publicul a adresat întrebări, cărora vorbitorul le‑a răspuns cu amabilitate și competență. Astfel, preoții, monahii și mirenii au primit recomandări practice pentru procesul eliberării din robia păcatelor și a patimilor, prin legătura de paternitate duhovnicească, care își are nucleul în Taina Spovedaniei.

În cuvântul său, Părintele Arhiepiscop Ciprian a prezentat reperele biografice definitorii pentru formarea protosinghelului Arsenie Muscalu, pe care îl consideră un continuator al șirului de duhovnici ortodocși români din secolul al XX‑lea, comemorați în anul 2025. Pornind de la prologul Evangheliei Sfântului Ioan Teologul, Înaltpreasfinția Sa a explicat faptul că Hristos sălășluiește în sufletele credincioșilor și, cu atât mai mult, în slujitorii Bisericii, care au primit „har peste har” (Ioan 1, 16) prin Taina Botezului și Taina Hirotoniei. „Vocația creștinilor este de a trăi viața în Hristos și împreună cu Hristos, pentru ca Acesta să fie prezent în duhul lăuntric al fiecăruia, iar odată cu jertfirea personală pentru binele semenilor, să devină duhovnicești”. Totodată, ierarhul a subliniat importanța dialogului și a blândeții în relația duhovnic‑fii duhovnicești, deoarece această atitudine încurajează oamenii să își deschidă inimile pentru a se elibera de povara păcatelor prin Taina Mărturisirii. De asemenea, pentru rafinarea iscusinței duhovnicești, chiriarhul Buzăului și Vrancei i‑a îndemnat pe preoți și monahi să mediteze îndelung la învățăturile împărtășite de către invitat.

Seara duhovnicească a creat o stare de tihnă sufletească, grație cuvintelor părintelui protosinghel Arsenie Muscalu, izvorâte din experiența personală, dar, în același timp, întemeiate biblic și patristic. Auditoriul a înțeles ce înseamnă să fii duhovnic mărturisitor și mărturisitor prin duhovnicie.