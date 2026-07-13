Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Popas de rugăciune la o parohie din Slobozia

Popas de rugăciune la o parohie din Slobozia

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 13 Iulie 2026

În Duminica a 6‑a după Rusalii, 12 iulie, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Slobozia, județul Ialomița, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Vincențiu le‑a tâlcuit credincioșilor pericopa evanghelică duminicală, subliniind că: „Adevărata vindecare începe prin iertarea păcatelor, întrucât Hristos vindecă mai întâi sufletul și apoi trupul”. Totodată, ierarhul a evidențiat puterea credinței și a rugăciunii, îndemnându‑i pe cei prezenți să urmeze pilda celor care l‑au purtat pe slăbănog la Mântuitorul, sprijinindu‑i cu dragoste și credință pe semenii aflați în suferință și neputință.

După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa i‑a binecuvântat pe toți credincioșii prezenți.

 

Citeşte mai multe despre:   Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri