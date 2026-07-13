Popas de rugăciune la o parohie din Slobozia

În Duminica a 6‑a după Rusalii, 12 iulie, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Slobozia, județul Ialomița, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Vincențiu le‑a tâlcuit credincioșilor pericopa evanghelică duminicală, subliniind că: „Adevărata vindecare începe prin iertarea păcatelor, întrucât Hristos vindecă mai întâi sufletul și apoi trupul”. Totodată, ierarhul a evidențiat puterea credinței și a rugăciunii, îndemnându‑i pe cei prezenți să urmeze pilda celor care l‑au purtat pe slăbănog la Mântuitorul, sprijinindu‑i cu dragoste și credință pe semenii aflați în suferință și neputință.

După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa i‑a binecuvântat pe toți credincioșii prezenți.