Popas duhovnicesc la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște

Data: 22 Feb, 2022

Numeroși credincioși au luat parte duminică, 20 februarie 2022, la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște.

În cadrul sfintei slujbe, l-a hirotonit întru preot, pe seama Parohiei Gura Ocniței, Protoieria Târgoviște Nord, județul Dâmbovița, pe diaconul Alexandru Olteanu, absolvent al cursurilor de master din cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște.

„Întreaga noastră lume are nevoie de transfigurare și de schimbare, de eliberare de sub dominația ideologiilor morții care ne urâțesc istoria și aspirațiile noastre, sub pretextul unei libertăți greșit înțelese și utilizate. Pentru aceasta, întoarcerea la adevăratele valori, creștine și românești, la principiile Evangheliei lui Hristos și la ceea ce a dat sens vieții înaintașilor noștri reprezintă o nevoie existențială concretă și urgentă, pe care cu toții trebuie să o slujim”, a spus ierarhul în cuvântul de învățătură, după cum ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.