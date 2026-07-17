Preoți ortodocşi din America de Sud în vizită la Palatul Patriarhiei

Aflați în România la începutul unei perioade de o lună de zile pe care o vor petrece, pentru a aprofunda slujirea liturgică și spiritualitatea ortodoxă românească, la Mănăstirea Putna, judeţul Suceava, cinci clerici ortodocși din America de Sud, aflați sub jurisdicția Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, au vizitat astăzi, 17 iulie, Palatul Patriarhiei din București. Însoțiți de părintele vicar eparhial Daniel Ene, aceștia au fost primiți de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, delegatul Patriarhului României, care a discutat cu ei despre misiunea, provocările și reușitele Bisericii noastre în lucrarea de evanghelizare de pe continentul sud-american.

Mai întâi, delegația slujitorilor sud-americani a vizitat Palatul Patriarhiei, fiindu-le prezentate principalele repere și momente importante din istoria impunătorului edificiu. În continuare, clericii însoțiți de părintele Daniel Ene, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii, au purtat o discuție rodnică, în Salonul „Sfântul Ioan Casian”, cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Episcopul-vicar patriarhal ne-a rezumat principalele teme discutate: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, astăzi am primit un grup de clerici ortodocși din America Latină aflați în jurisdicția Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, însoțiți de vicarul Arhiepiscopiei noastre din America. Este o vizită foarte interesantă nu doar prin exotismul ei, ci mai ales prin mulțimea informațiilor pe care le-am schimbat în timpul întâlnirii. În America Latină, noi am avut doar două comunități care se adresau românilor din Venezuela și din Argentina. Însă și în alte țări existau români care simțeau nevoia unei comunități ortodoxe românești pentru a cultiva în continuare credința ortodoxă și identitatea românească. În ultimii 20-30 de ani, prin intermediul diasporei românești și al apariției informațiilor foarte bogate despre creștinismul ortodox, și unii localnici din țările Americii Latine s-au întrebat ce este această credință necunoscută de majoritatea covârșitoare a populației de acolo. Ei au studiat credința răsăriteană, au participat la unele școli de teologie romano-catolică ce aveau în programa lor discipline legate de viața liturgică și mistica Bisericii de tradiție bizantină și, în felul acesta, s-au simțit atrași. S-au convertit astfel mulți creștini aparținând altor tradiții, iar unii care aveau deja studii teologice au intrat în jurisdicția Mitropoliei noastre, fie fiind hirotoniți de ierarhii români, fie venind sub omoforul Bisericii noastre din America având hirotonii din alte Biserici canonice. Am constatat un zel extraordinar, o credință foarte puternică și o activitate foarte dinamică a celor patru preoți și a diaconului care au alcătuit această delegație și este admirabilă lucrarea lor, chiar dacă este diferit contextul din fiecare țară. Sunt state în care comunitățile ortodoxe din jurisdicția Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi se bucură de prietenia Bisericii Romano-Catolice și a autorităților, însă există și zone în care atât statul, cât și Biserica majoritară locală arată o anumită ostilitate sau frică față de această noutate pentru continentul sud-american. Ei își doresc o experiență liturgică și duhovnicească bogată și, de aceea, sunt veniți în România pentru a petrece o lună de zile la Mănăstirea Putna, atât pentru a se instrui mai serios în ceea ce privește slujirea la Altar, cât și pentru a cunoaște spiritualitatea ortodoxă românească, pentru că, deși aveau alternative în celelalte jurisdicții ortodoxe din America Latină, au preferat-o pe cea românească tocmai pentru dragostea maternă pe care eparhia noastră a arătat-o pentru acești convertiți sud-americani la Ortodoxie. De asemenea, ei își doresc să aibă traduse în limba spaniolă anumite cărți, mai ales catehismul, și există o intenție foarte bine justificată de a organiza în America Latină, în limba spaniolă, o instituție de învățământ teologic”.

La rândul său, părintele vicar eparhial Daniel Ene ne-a vorbit despre lucrarea misionară și despre delegația pe care o conduce: „Avem șapte parohii ortodoxe românești în America Latină care acoperă un continent extrem de vast, cu o activitate intens misionară. Principalul caracter al parohiilor noastre este cel al misionarismului, al activității filantropice și al grijii pastorale față de români. Comunitatea românească nu este atât de numeroasă ca în America de Nord sau în Europa, însă prezența lor este o responsabilitate pentru Biserică, una pe care am luat-o în serios. Prin români, am ajuns și la localnici, la persoanele care doreau să cunoască Biserica Ortodoxă. Îi avem alături pe părintele Antonio Garcia, preotul paroh al Bisericii «Sfinții Împărați Constantin și Elena» din Caracas, Venezuela, părintele Esteban Diaz, preotul bisericii românești «Sfântul Ioan Valahul» din Barranquilla, Columbia, părintele Rafael Padilla, preotul bisericii românești «Sfântul Iosif de la Partoș» din Quito, Ecuador, și părintele Alex Aedo Vilugron împreună cu diaconul Nicolas de la Biserica «Sfântul Siluan Athonitul și Sfânta Filofteia» din Concepción, Chile”.

De asemenea, părintele Alex Aedo Vilugron, protoiereu al nou-înființatului Protopopiat al Americii Latine, a vorbit despre lucrarea misionară desfășurată în Chile, dar și despre noua sa slujire: „Misiunea Bisericii Ortodoxe Române în Chile este una nouă, de aproape doi ani de zile. Recent, a avut loc sfințirea bisericii noastre de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae și am fost plăcut surprinși când, la ultima ședință a Congresului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii de acum câteva zile, a fost înființat Protopopiatul Americii Latine, fiind numit protopop”.

Totodată, despre lucrarea misionară și mai ales filantropică a parohiei românești din Caracas ne-a vorbit părintele Antonio Garcia: „Parohia noastră este compusă atât din credincioși români, cât și din venezueleni, iar noi avem în primul rând misiunea de a sluji aproapelui nostru, conform tradiției Bisericii Ortodoxe, având ca model prima comunitate creștină. Parohia noastră a încercat să răspundă imediat, cu dragoste, nevoilor apărute după cutremurele tragice care au avut loc recent. Cunoscând dragostea Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae pentru Venezuela, cu ajutorul Mitropoliei am fost capabili să răspundem imediat nu numai prin prezența în spitale, alături de cei suferinzi, ci și printr-un proiect filantropic, «Hrană din dragoste», pentru toți cei care au nevoie”.

La finalul întâlnirii, Preasfinția Sa le-a oferit oaspeților, din partea Părintelui Patriarh Daniel, câte un dar de carte, în timp ce aceștia le-au dăruit Preafericirii Sale și ierarhului iconițe realizate manual de membri ai comunităților pe care le păstoresc.