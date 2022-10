Primii închinători la Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor

Pe Dealul Patriarhiei au poposit începând de sâmbătă, 22 octombrie, primii pelerini și închinători doritori să primească și în acest an binecuvântarea Ocrotitorului Bucureștilor, Cuviosul Dimitrie cel Nou. Duminică, sute de credincioși din Capitală și din alte zone ale țării au urcat, cu dragoste și răbdare, Colina Bucuriei, aducând sfântului prinos de laudă și rugăciune atât în timpul Sfintei Liturghii, cât și pe tot parcursul acestei zile.

Bucuria pelerinilor sporește mâine prin aducerea moaștelor Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, care se vor adăuga odoarelor sfinte consacrate de la Catedrala Patriarhală. Credincioși din toată țara sunt întâmpinați mâine, conform tradiției, la finalul procesiunii „Calea Sfinților” din centrul Capitalei, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a transmis deja către pelerini cuvântul de binecuvântare de anul acesta, intitulat: „Sfântul Ierarh Grigorie Palama și sfinții din familia lui sunt dascăli pentru rugăciunea neîncetată a monahilor și a credincioșilor mireni”.

Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, organizată de Patriarhia Română și de Arhiepiscopia Bucureș­tilor, se desfășoară în acest an în perioada 22-28 octombrie. Mulțime de pelerini și-au îndreptat pașii de sâmbătă dimineața către Catedrala Patriarhală, acolo unde Cuviosul Dimitrie i-a așteptat pe închinători, prin sfintele sale moaște, pentru a le oferi binecuvântarea sa și a duce rugăciunea lor înaintea lui Dumnezeu. Prezenți în lăcașul de închinare, prin fragmente din sfintele lor moaște, au fost și Sfinții Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena, precum și Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina. Credincioșii care au ajuns aici, mai ales cei sosiți de mai departe, din alte zone ale țării, au trăit clipe alese de bucurie duhovnicească, având posibilitatea de a cere ocrotirea și mijlocirea tuturor acestor sfinți.

Câțiva dintre pelerini ne-au mărturisit de ce au venit să aducă cinstire și să mulțumească sfântului care încă din anul 1774 ocrotește cetatea Bucureștilor: „Venim cu drag la Cuviosul Părinte Dimitrie și ne rugăm pentru sănătate, pentru întreaga familie și pentru pacea acestei lumi tulburate”, ne-a spus o credincioasă din Snagov. „Am venit la Sfântul Dimitrie nu ca să îi cer ceva, ci ca să îi mulțumesc. Locuiesc în București și vin în fiecare an la acest sfânt, nu doar la sărbătoarea acestuia, ci ori de câte ori ajung în zonă. Mă simt datoare, în calitate de creștină, să ajung aici periodic și să mă închin sfântului”, ne-a mărturisit Paula.

Un tânăr sosit pe Dealul Patriarhiei alături de prieteni, pe nume Lucian, a afirmat: „Noi am venit la Sfântul Dimitrie pentru că îl considerăm un protector al nostru. Ne ocrotește dintotdeauna, dar este mult mai aproape de noi de 250 de ani. Se împlinesc curând două secole și jumătate de când se află pe meleaguri românești și suntem recunoscători că am reușit să ajungem aici, având gânduri de mulțumire îndreptate către sfântul”. „Am venit în semn de mulțumire, ca în fiecare an, împreună cu familia. Suntem recunoscători pentru binecuvântarea de care am avut parte până acum și i-am cerut ajutor sfântului și pentru viitor. Nădăjduim să ne reîntâlnim sănătoși cu Sfântul Dimitrie și la anul”, ne-a spus Oana din București.

Pelerinii care ajung luni, 24 octombrie, pe Colina Bucuriei au posibilitatea de a participa la procesiunea „Calea Sfinților”. După săvârșirea Sfintei Liturghii în Catedrala Patriarhală, de la ora 12:30, are loc procesiunea în care vor fi purtate cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, precum și icoana Sfântului Grigorie Palama și a familiei sale, acestea din urmă fiind aduse din Mitropolia de Veria, Naousa și Kampania, Grecia.

Procesiunea se desfășoară după cum urmează: prima coloană pleacă de la Catedrala Patriarhală cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou pe traseul Catedrala Patriar­hală - str. Patriarhiei - bd. Regina Maria - baza Dea­lului Patriarhiei (Piața Unirii); a doua coloană pleacă de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-Nou cu moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie pe traseul Calea Șerban Vodă - str. Bibescu Vodă - baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii).

Ambele coloane se întâlnesc la baza Dealului Patriarhiei cu delegația Mitropoliei din Veria, urcând apoi în procesiune spre Catedrala Patriarhală. Aici, în intervalul orar 13:00-13:45, au loc primirea sfintelor moaște de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Altarul Mare de vară, și săvârșirea slujbei Polihroniului. Cinstitele odoare sunt depuse apoi spre închinare în Baldachinul Sfinților de pe Colina Patriarhiei, pentru a fi cinstite de pelerini. După închinarea la sfintele moaște, pelerinii pot părăsi esplanada Catedralei Patriarhale pe traseul unic: str. Patriarhiei - str. 11 Iunie. Programul liturgic al zilei de luni se încheie cu oficierea slujbei Privegherii, de la ora 17:00, în Catedrala Patriarhală.

Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, adună anual pe Colina Bucuriei mulțimi mari de pelerini din toate colțurile țării. Dragostea lor față de sfântul care a lucrat nenumărate minuni în mijlocul poporului dreptcredincios îi aduce de fiecare dată înaintea sfintelor sale moaște, unindu-i pe toți în rugăciune. Sărbătoarea Cuviosului din acest an capătă conotații duhovnicești mult mai profunde, dat fiind că 2022 este Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști, printre care se numără și Sfântul Ierarh Grigorie Palama, care îi binecuvântează în aceste zile pe închinători prin cinstitele sale moaște.