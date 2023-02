Proiectele destinate tinerilor în dezbatere la Centrul eparhial din Caransebeș

Principalele proiecte și activități cu tinerii care vor avea loc în acest an în Episcopia Caransebeșului au fost dezbătute și aprobate în cadrul unei ședințe de lucru desfășurate marți, 14 februarie, la Centrul eparhial din Caransebeș, și prezidată de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. La întâlnire a participat o delegație din partea Asociației Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte, precum și coordonatorul Departamentului de tineret al eparhiei, părintele inspector Mihai Ciucur.

Pe ordinea de zi s‑au aflat atât stabilirea principalelor proiecte și programe pentru tineret pentru anul 2023, cât și analiza și bilanțul activităților desfășurate pe parcursul anului precedent. În debutul întâlnirii, Anita Radics, președintele ATOR Banatul de Munte, a prezentat raportul de activitate al asociației pentru anul 2022, precum și informații despre membri, structura și organizarea prezentă a acesteia. Actualmente, asociația are aproximativ 140 de membri activi, tineri organizați în șase filiale (Reșița, Caransebeș, Valea Bistrei, Oravița, Valea Cernei și Măureni), iar activitățile ei sunt derulate prin intermediul mai multor sectoare.

În continuare, sub îndrumarea ierarhului și în urma propunerilor venite din partea tinerilor, au fost stabilite principalele proiecte de tineret pentru anul în curs. Evenimentul central al anului îl reprezintă organizarea la Reșița, în perioada 18‑20 iulie 2023, a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte (ITO BM), cu participarea a 300 de tineri din eparhie, dar și din alte eparhii din țară, precum și a unor delegații din străinătate. De asemenea, și în acest an tinerii vor fi implicați în proiectul eparhial „Împreună pentru copiii noștri”, derulat de Departamentul de tineret sub forma cunoscutelor tabere în comunitate: Tabăra din Inima Satului (TDIS) și Tabăra din Inima Familiei (TDIF), cu acest prilej stabilindu‑se și localitățile care vor găzdui taberele în vara acestui an.

Un alt proiect important, propus de tinerii din Banatul Montan și aprobat cu acest prilej, este programul eparhial dedicat Anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice, intitulat „Maica Vieții - Maica tuturor vârstelor”, care va consta în vizitarea de către delegații de tineri, sub îndrumarea preoților coordonatori și a preoților parohi, a 12 parohii misionare și îmbătrânite din întreaga eparhie. În cadrul acestor vizite, vor fi săvârșite slujbe liturgice și se vor organiza activități interactive, cu caracter duhovnicesc, prilej cu care tinerii vor interacționa cu vârstnicii din aceste comunități. În cadrul ședinței a fost stabilită lista cu cele 12 parohii și a fost aprobat calendarul de desfășurare a proiectului, se arată pe site‑ul eparhiei.

Pe lângă cele trei proiecte importante, care vor defini misiunea tinerilor din acest an, au fost stabilite și o serie de alte activități aflate pe agenda propusă de ATOR Banatul de Munte, fiind vorba în principal de activitățile tradiționale: campanii umanitare, reuniuni ale tinerilor, pelerinaje ș.a.