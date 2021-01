Recunoaştere academică pentru Editura „Mitropolia Olteniei” şi revistele MO şi OTD

Editura „Mitropolia Olteniei”, revistele „Mitropolia Olteniei” (MO) şi „Orthodox Theology in Dialogue” (OTD) au primit de curând acreditarea CNCS şi CNCSIS, în categoria B. Dacă în cazul primelor două este vorba de o reconfirmare, cea de a treia publicaţie girată de Arhiepiscopia Craiovei obţine în premieră meritata recunoaştere acedemică. Atât editura, cât şi cele două reviste îşi desfăşoară activitatea cu binecuvântarea Înaltprea­sfinţitului Părinte Mitropolit Irineu, cuprinzând o activitate complexă din punct de vedere academic, cultural, pastoral şi misionar. Editura „Mitropolia Olteniei” şi revista „Mitropolia Olteniei” se bucură, de asemenea, de o istorie bogată, confirmată prin nume mari ale teologiei româneşti şi, implicit, prin publicaţii şi studii de mare valoare teologică. Revista „Orthodox Theology in Dialogue” este un proiect îndrăzneţ, început în anul 2014 printr-o serie de studii tematice publicate în diferite limbi de circulaţie internaţională. Spre deosebire de revista „Mitropolia Olteniei”, care apare în trei numere pe an, OTD are o singură apariţie anuală. Prin acreditarea Editurii „Mitropolia Olteniei” şi a celor două reviste academice în categoria B, Arhiepiscopia Craiovei face încă o dată recunoaşterea unei activităţi academice de prestigiu în domeniul teologiei româneşti.

Activitatea celor trei entităţi editoriale poate fi vizualizată on-line, după cum urmează: Editura „Mitropolia Olteniei” (https://editura-mitropoliaolteniei.ro/), revista MO (https://nou.revista-mitropoliaolteniei.ro/) şi revista OTD (https://orthodoxtheologyindialogue.ro/).