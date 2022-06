Reîntâlnirea tinerilor în „catedrala cu vitralii foșnitoare” de la Buciumeni

Continuând o veche și frumoasă tradiție, la praznicul Sfintei Treimi, sute de tineri din Arhiepiscopia Dunării de Jos s‑au unit în rugăciune cu chiriarhul lor, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian, la sărbătoarea Mănăstirii Buciumeni din județul Galați. După Sfânta Liturghie săvârșită la Altarul de vară al așezământului mănăstiresc, tinerii, așezați în cete, coordonați de preoți și profesori de religie, au purtat convorbiri duhovnicești.

În cadrul natural pitoresc al codrilor seculari care străjuiesc vechea vatră monahală a Buciumenilor, ocrotită de Sfânta Treime, elevi și studenți au participat la cea mai cunoscută și așteptată manifestare misionar‑pastorală adresată lor, pelerinajul de la cunoscuta mănăstire din județul Galați, ajuns anul acesta la cea de‑a 27‑a ediție.

La orele dimineții, cei peste 1.200 de tineri au pornit în procesiune din curtea mănăstirii către Altarul de vară din mijlocul codrilor, unde s‑au rugat împreună în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite de chiriarhul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a tâlcuit textul evanghelic rânduit, subliniind, totodată, și importanța participării tinerilor în număr atât de mare la sărbătoarea Sfintei Treimi în cadrul natural al pădurii de la cunoscuta Mănăstire Buciumeni, ne‑a transmis părintele consilier eparhial Rareș Bucur.

Un moment semnificativ al evenimentului a fost așezarea paraclisului tinerilor din codrii Buciumenilor sub ocrotirea spirituală a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab, a cărei canonizare a fost proclamată solemn la hramul de vară al Catedralei Patriarhale din acest an. Arhiepiscopul Dunării de Jos a arătat și semnificația duhovnicească a acestui demers, menit să ofere un model în plus de rugăciune și viețuire curată tinerilor care caută apropierea de Dumnezeu. „Premianții rugăciunii din Eparhia Dunării de Jos, însoțiți de preoții lor, de cadrele didactice, și‑au dat întâlnire și au promis că din «catedrala cu vitralii foșnitoare» acceptă să devină fiecare catedrala inimii rugătoare. Pentru a învăța cum să se roage, le‑am ales un dascăl al rugăciunii care recent a fost arătat de Sfântul Sinod și de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel într‑un loc de sihaștri. La Buciumeni, Altarul din pădure a fost închinat de astăzi Sfintei Cuvioase Maicii noastre Teofana Basarab, care ne învață rugăciunea din inimi”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

La pelerinajul din acest an de la Buciumeni au fost prezenți și tineri din cele 59 de grupe catehetice care au participat la Concursul național catehetic „Rugăciunea în viața mea”, desfășurat la nivelul Patriarhiei Române. Cei care s‑au evidențiat în cadrul acestui concurs, dar și al altor concursuri și olimpiade școlare, au primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, în semn de prețuire și apreciere, daruri în bani și obiecte bisericești, valoarea totală a acestora ridicându‑se la suma de 50.000 de lei.

În continuare, la umbra arborilor, tinerii au fost rânduiți în cete, alături de preoții și cadrele didactice care i‑au însoțit, și au servit agapa tradițională, costurile pentru organizarea acesteia, dimpreună cu cele ale transportului participanților fiind asigurate de Centrul eparhial și de cele opt protopopiate ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

În a doua parte a zilei, după ce au servit masa, participanţii au format cercuri de dialog în cadrul cărora, sub coordonarea preoților și a profesorilor de religie, au purtat convorbiri duhovnicești, axate pe abordarea unor subiecte care îi frământă pe tinerii zilelor noastre, fiind căutate și propuse soluții pentru problemele ridicate. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a vizitat fiecare dintre aceste grupuri de tineri, provocându‑i pe aceștia la dezbateri punctuale cu interes pentru vârsta lor. Totodată, ierarhul gălățean i‑a îndemnat pe toţi să sporească rugăciunea, să‑și pună nădejdea în Dumnezeu și să caute ajutorul sfinților pentru găsirea celor mai bune soluții la problemele lor.

Tinerii și‑au exprimat la final bucuria de a participa din nou la această manifestare, după ce, din cauza restricțiilor cauzate de pandemia de COVID‑19, nu au mai putut să se întâlnească fizic la sărbătoarea hramului străvechii mănăstiri gălățene din codrii Buciumenilor.