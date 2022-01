Rugăciune în noaptea de Anul Nou la Roman

Data: 02 Ian, 2022

Vineri, 31 decembrie, în ajunul Anului Nou, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, înconjurat de preoți din Administrația eparhială și de preoți și diaconi slujitori la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Parascheva” din Roman, a săvârşit slujba Acatistului Domnului Iisus Hristos şi slujba de Te Deum la începutul noului an. În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit credincioșilor prezenți despre importanța consumării timpului în lumina învăță­tu­rilor Evangheliei și despre folosul duhovnicesc al rugăciunii, amintind totodată faptul că anul 2022 a fost închinat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române rugăciunii și sfinților isihaști.

Sâmbătă, 1 ianuarie, în prima zi a noului an, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a adresat credincioșilor pre­zenți un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre întreita semni­ficație a primei zile din an: „Astăzi este o zi însemnată din calendarul de suflet al Bisericii noastre Ortodoxe pentru faptul că avem o triadă de sărbători, fiecare cu semnificația ei. Praznicul împărătesc de astăzi vine după 8 zile de la Nașterea Dom­nului nostru Iisus Hristos, când pruncii erau aduși la templu pentru a fi tăiați împrejur, dacă erau de parte bărbătească. Apoi avem pe marele corifeu, Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, care este cunoscut ca un mare fondator al teologiei creștine prin operele sale, un mare dascăl al înțelegerii Sfintei Scripturi, așa cum vedem în omiliile sale. Tot astăzi sărbătorim și Anul Nou, pentru faptul că are o importanță majoră în mersul liturgic al Bisericii noastre”.

În finalul cuvântului său, Înalt­prea­sfințitul Părinte Ioachim i-a îndemnat pe credincioși ca începând din prima zi a noului an să înalțe rugăciuni către Dumnezeu, să aibă o viață curată și să urmeze lui Hristos, toate acestea având ca rezultat atragerea milei dumnezeiești și speranța într-un timp mai bun.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Paraschevi” a catedralei mușatine. (S.D.)