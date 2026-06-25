Sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul la schitul buzoian Poienițele

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost sărbătorită cu multă bucurie miercuri, 24 iunie 2026, la Schitul Poienițele din comuna buzoiană Chiojdu. În mijlocul obștii monahale și al credincioșilor prezenți s-a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, care a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Adormirea Maicii Domnului”.

Soborul slujitorilor a fost alcătuit din șapte clerici: protos. Veniamin Anghel, exarhul mănăstirilor și schiturilor din județul Buzău; pr. Paul Gavrilă, protoiereu al Protoieriei Pătârlagele; protos. Ghelasie Iorga, egumenul Schitului Poienițele; ierom. Firmilian Sava, slujitor la același așezământ monastic; ierom. Clement Artene, inspector eparhial; arhid. Laurențiu Manea; ierod. Anastasie Iancu, inspector eparhial.

Predica a fost rostită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, care a vorbit despre Sfântul Ioan, Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, amintind că acesta este ultimul mare proroc al Vechiului Testament și cel care face legătura cu Noul Legământ. Chiriarhul a evocat împrejurările minunate ale nașterii sale din drepții Zaharia și Elisabeta, ajunși la o vârstă înaintată, dar răsplătiți de Dumnezeu pentru credința și rugăciunea lor stăruitoare. Totodată, a subliniat nevoințele ascetice ale Sfântului Ioan în pustie și misiunea acestuia de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia, prin chemarea la pocăință și îndreptarea vieții. În încheiere, ierarhul a arătat că îndemnul Sfântului Ioan Botezătorul la schimbarea lăuntrică și apropierea de Dumnezeu rămâne la fel de actual și astăzi.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru binefăcătorii trecuți la cele veșnice ai chinoviei de la Chiojdu.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.