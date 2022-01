Ședință a preoților parohi și a profesorilor de religie din sectorul 6 al Capitalei

Preoții parohi și profesorii de religie din sectorul 6 al Capitalei s‑au întâlnit în dimineața zilei de miercuri, 12 ianuarie, în cadrul unei ședințe online. Întâlnirea a avut ca scop identificarea unor noi strategii de colaborare între Biserică și Școală. Reuniunea a fost organizată de Protoieria Sector 6 Capitală, în colaborare cu Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor și cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

În cadrul ședinței a fost dezbătut protocolul dintre parohie și școală, fiind urmărite modalitățile de intensificare a colaborării dintre cele două instituții. Participanților la întâlnire li s‑au alăturat Cristian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei, precum și reprezentanți ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Discuțiile au fost conduse de părintele protoiereu Costel Burlacu, a transmis postul de televiziune TRINITAS TV al Patriarhiei Române.

La finalul ședinței, părintele protoiereu a vorbit despre scopul acestei întâlniri: „Am dorit ca, la început de an calendaristic, să cerem atât preoților, cât și profesorilor de religie, propuneri de proiecte pentru perioada următoare. Pe lângă proiectele Arhiepiscopiei Bucureștilor, implementate prin intermediul protoieriei în parohii, există și proiecte ale parohiilor realizate în parteneriat cu școlile limitrofe. Ne dorim ca acestea să fie cunoscute de toți profesorii și preoții. De aceea, am organizat această întâlnire în mediul online împreună cu profesorii metodiști din sectorul 6, întâlnire la care au luat parte și oaspeți de seamă. Împreună cu părintele consilier și cu inspectorul de la Sectorul de învățământ al Arhiepiscopiei Bucureștilor am încercat să trasăm câteva repere pe care să le avem până în perioada postului drept temă de lucru și de meditație pentru dezvoltarea de noi proiecte și continuarea proiectelor existente. Un alt aspect important al întâlnirii noastre l‑a reprezentat participarea autorităților locale în persoana primarului Ciprian Ciucu, acesta arătându‑se deschis față de realizarea de noi proiecte. Vom stabili în mod concret un grafic pe care îl vom propune Primăriei Sectorului 6 al Capitalei și Consiliului Local”.

De asemenea, diaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al eparhiei, a afirmat: „Am subliniat importanța colaborării dintre Școală și Biserică pentru educația tinerelor generații, fapt care trebuie să fie, credem noi, o prioritate națională. Fără educație nu poate exista evoluție din punct de vedere social sau spiritual. Am vorbit și despre vocația comună a preotului și a profesorului de religie care nu sunt niște simpli angajați, ci sunt misionari și au chemarea de a modela suflete”.

Bazele colaborării dintre unitățile de învățământ și parohii au fost puse la scurt timp după încheierea protocolului din anul 2014 între Patriarhia Română, Ministerul Educației și Secretariatul de Stat pentru Culte, privind creșterea calității învățământului religios public.