Şedinţa anuală a membrilor CAR în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului

La Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în Sala „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, s‑a desfăşurat adunarea anuală a Casei de Ajutor Reciproc (CAR) a Episcopiei Române a Maramureşului şi Sătmarului. Întâlnirea a avut loc joi, 16 februarie, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului. Au participat Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar, arhim. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, pr. Mihai Tira, preşedintele CAR, care a prezentat bilanţul activităţii pentru anul trecut, arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, pr. Andrei Gavriş, contabil‑şef, pr. Mihai Cornel Gheduţiu, secretar al CAR, preoţii protopopi, secretari ai protopopiatelor, contabili ai protoieriilor, responsabilii CAR din protopopiate, preoţi invitaţi.

„În şedinţa anuală de lucru a adunării generale am prezentat raportul anual de activitate pe anul 2022. S‑a analizat bugetul de venituri şi cheltuieli şi s‑au făcut propunerile cuvenite pentru anul 2023, cu dorinţa de a identifica de la an la an activitatea filantropică şi caritabilă”, a spus pr. Mihai Tira.

CAR a acordat, anul trecut, împrumuturi rambursabile la 147 de membri activi din 732 de membri de drept, atât clerici, cât şi mireni angajaţi bisericeşti aflaţi în dificultăţi financiare.

„La propunerea şi sub îndrumarea directă a Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, CAR s‑a împlicat tot mai mult în ceea ce înseamnă filantropie creştină. În mod concret, a susţinut financiar celelalte asociaţii şi centre sociale care desfăşoară activităţi caritabile în cadrul episcopiei noastre, sumele alocate în acest scop depăşind 160.000 de lei”, a mai spus pr. Mihai Tira, preşedintele CAR.