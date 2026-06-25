Sfântul Ioan Botezătorul cinstit la Mănăstirea Poiana Mărului din Banat

Așezământul monahal situat în staţiunea Poiana Mărului, judeţul Caraş-Severin, și‑a cinstit ocrotitorul la sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, 24 iunie. În fiecare an, numeroși pelerini din întreg Banatul, dar și din alte zone ale țării noastre, vin să se roage la sfintele slujbe ce sunt săvârșite cu ocazia hramului acestei mănăstiri. În ziua ce precedă sărbătoarea, este adusă în procesiune icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Parohia Măru până la mănăstire și sunt săvârșite slujba Vecerniei cu Litie, Utrenia, Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul și rugăciuni de dezlegare. Această tradiție a fost păstrată și anul acesta, iar prăznuirea a continuat cu Sfânta Liturghie de miercuri, săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, în Altarul de vară al mănăstirii. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

La fel ca în ajun, pelerinii s‑au putut ruga Maicii Domnului închinându‑se la icoana de la Măru, care datează din anul 1520 și care a fost pictată în Sfântul Munte Athos.

„A fost o reuniune a tuturor celor care iubesc această mănăstire și îl iubesc pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, cum ne spune Însuși Mântuitorul Iisus Hristos. A fost o revărsare de har, o bucurie deplină la Sfânta Liturghie, și cred că toți cei prezenți astăzi aici vor pleca la casele lor cu mai multă putere și determinați să împlinească poruncile și rânduielile divine. I‑am cinstit astăzi și pe părinții Sfântului Ioan Botezătorul, preotul Zaharia și soția sa Elisabeta, și așa cum ei au fost drepți înaintea lui Dumnezeu și au păzit poruncile și rânduielile Lui, așa și credincioșii care au venit astăzi aici cred că vor fi cu multă luare aminte la toate poruncile divine și la exemplul pe care ni l‑au lăsat preotul Zaharia și soția sa Elisabeta. Trebuie să fim mai aproape de Dumnezeu, să păzim poruncile Lui, să‑L iubim cu toată ființa și niciodată să nu ne pierdem nădejdea și răbdarea. Dumnezeu niciodată nu ne părăsește și întotdeauna răsplătește celor care îl iubesc pe El”, a afirmat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

Cadrul natural şi aerul curat oferă pelerinului şi turistului momente de înălţare sufletească şi sănătate trupească în tinda mănăstirii de la Poiana Mărului. Pe lângă programul duhovnicesc, maicile de aici se îndeletnicesc cu frumoasa gospodărie pe care o întrețin cu multă grijă, precum și cu broderia și croitoria.