Simpozionul „Taina Omului - firescul Rugăciunii. Experiența isihastă în mileniul III” la Onești

Timp de două zile, în 15 și 16 februarie s‑a desfășurat la sediul Protopopiatului Onești simpozionul internațional „Taina Omului - firescul Rugăciunii. Experiența isihastă în mileniul III” (The Human Mystery - The Naturalness of Prayer. The Hesychastic Experience in the Third Millennium). Întâlnirea a fost organizată de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului prin Protopopiatul Onești, în parteneriat cu mai multe instituții din țară.

Evenimentul cultural științific a fost organizat în contextul Anului omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anului comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț.

În cuvântul de binecuvântare rostit, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a salutat prezența invitaților și a apreciat inițiativa părintelui protopop Ioan Bârgăoanu de a organiza un eveniment în municipiul Onești.

„Acest simpozion marchează începutul anului rugăciunii și anul părinților mari isihaști în Eparhia Romanului și Bacăului și este un început pentru viitoarele activități ce doresc să promoveze spiritualitatea noastră ortodoxă și mai curând a părinților care au marcat timpul lor și care au mers din treaptă în treaptă până pe treptele desăvârșirii. Binecuvântăm lucrările acestea și rugăm pe bunul Dumnezeu să vă inspire așa cum a inspirat pe sfinții ale căror vieți le prezentați în cadrul discuțiilor”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim.

La rândul său, părintele protopop Ioan Bârgăoanu și‑a exprimat bucuria de a organiza acest eveniment important și de avea oaspeți în Onești teologi importanți atât din țară, cât și din străinătate.

„Este o bucurie să descoperim prietenia celor care iubesc isihasmul și această apropiere pe care am resimțit‑o atât în rugăciune, cât și în cuvintele pe care le‑au rostit invitații ne apropie mai mult de rugăciunile Bisericii. Este o zi specială, o zi inedită pentru Protopopiatul Onești, adunându‑ne într‑un mod hibrid, atât online, cât și fizic”, a arătat părintele protopop Ioan Bârgăoanu.

Prima prezentare a fost făcută de profesorul universitar Mihai Dan Chițoiu de la Facultatea de Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care a arătat că poporului român îi este firească rugăciunea.

„Este firească rugăciunea pentru etosul românesc? Eu cred că da. Rugăciunea poate avea cuvinte, poate nu avea, poate fi într‑un alt fel, poate fi în alt fel. Nu trebuie să limităm rugăciunea doar la o zicere într‑un moment dat. Avem noi rugăciunea în mod adânc în taina fiecăruia ca ceva propriu sau este ceva ce trebuie învățat catehetic? Este o dilemă. Este rugăciunea în noi, sau trebuie să o învățăm?”, a întrebat retoric profesorul Dan Chițoiu.

În intervenția avută, profesorul Tone Svetelj de la Holly Cross College din Boston, USA, a arătat că rugăciunea reprezintă conexiunea noastră cu Dumnezeu și că inima are un rol esențial nu doar fiziologic, ci și psihologic. El a arătat că, în ultimii ani, știința a descoperit că inima are un fel de sistem neuronal propriu, care transmite semnale către creier și impulsurile inimii determină funcțiile cognitive și intuiția. Practic, nu creierul controlează corpul nostru, ci inima. De asemenea, Rugăciunea lui Iisus ne protejează inima și de aici ne protejează și creierul. Totodată, a arătat că rugăciunea isihastă nu poate fi separată de cultul Bisericii.

John Farina, profesor la George Mason University, USA, a vorbit despre cum a perceput spiritualitatea în vizita pe care a efectuat‑o în zona Bacăului, dar și despre felul în care rugăciunea inimii articulează etosul unui spațiu.

Următorul invitat, prof. Constantinos Athanasopoulos, de la Open University, UK, a vorbit despre efectele pandemiei asupra rugăciunii, făcând referire la faptul că bisericile au fost închise și foarte mulți credincioși nu au putut veni la slujbe și nici nu s‑au putut împărtăși, cunoscut fiind că grecii se împărtășesc foarte des comparativ cu alte popoare.

Preotul lector Liviu Petcu de la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași a vorbit despre cercetările sale din ultima perioadă, respectiv despre cum a fost influențat Fericitul Augustin de rugăciunile mamei sale, Sfânta Monica. Acesta a arătat că ea a avut un rol covârșitor în convertirea fiului său, dar și a soțului său, Patriciu. Timp de 18 ani s‑a rugat pentru întoarcerea fiului ei la credință.

Părintele lector Paul Siladi de la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca a vorbit despre un text al Sfântului Simeon Noul Teolog, respectiv Imnul 27, în care se adresează monahilor și spune despre cum trebuie să facă.

„Ni se spune că suntem în înșelare dacă credem că ne putem mântui fără Duhul Sfânt și că suntem în înșelare că putem să Îl avem fără să simțim, fără a fi conștienți de această situație. Mi se pare că s‑a construit o întreagă tradiție justificativă care ni se spune că este inaccesibil Duhul Sfânt și că este în regulă acest fapt. Și anul acesta cred că trebuie să redescoperim posibilitatea experienței mistice pentru toți. Cred că este vremea să îl credem pe Sfântul Simeon Noul Teolog, care vorbește atât de insistent de lucrul acesta, că nu putem avea pe Duhul Sfânt fără să fim conștienți de această experiență”, a arătat pr. Paul Siladi.

Următorul vorbitor a fost pr. lect. Ioan Valentin Istrati de la Universitatea „Ovidius” din Constanța. Acesta a arătat că rugăciunea transformă omul și că simțurile sufletului sunt reale, prezentând argumente. De asemenea, a arătat că și rugăciunile personale se pot transforma în rugăciuni colective.

Din partea Sectorului învățământ și activități cu tineretul din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, a luat cuvântul diac. Mihai Iulian Grobnicu, care și‑a intitulat articolul „Rugăciunea în Duhul Sfânt și condițiile ei în viziunea Sfântului Simeon Noul Teolog, o mărturie din primul mileniu creștin pentru un isihasm contemporan”.

Părintele profesor Dragoș‑Ciprian Bahrim, directorul Seminarului „Sfântul Vasile cel Mare”, a arătat că Biserica a stabilit cadrul rugăciunii din perspectivă eclesială, a compus slujbe, un ritual din care s‑au hrănit generații. Sfinția sa a vorbit despre canon, piesă centrală folosită atât în cultul Bisericii, cât și în rugăciunea particulară, care sintetizează practic sărbătoarea.

Au mai susținut referate pr. lect. Paul‑Cezar Hârlăoanu, arhim. Andrei Ioniță, prof. Gabriela Gârmacea, prof. Marius Manta, pr. Adrian Alexandrescu, pr. asist. Ionuț Ghionoiu, pr. lect. Daniel Enea, pr. lect. Costel Toma, pr. cons. Ilarion Mâță, pr. Ciprian Ignat, Mioara Ignat.

Vizită la Spitalul penitenciar Târgu Ocna și la Biserica „Sfântul Simeon Noul Teolog”

Lucrările simpozionului au continuat și a doua zi. Dimineață participanții au slujit sau au participat la Sfânta Liturghie săvârșită în paraclisul Protoieriei Onești, după care au susținut comunicări părintele protosinghel Nicolae Dănilă, exarh al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, și părintele consilier administrativ eparhial Daniel Alexandru Zamfir, iar la final doamna Mioara Ignat, inspector la Sectorul cultural, a prezentat un nou volum apărut sub semnătura Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, un corpus de rugăciuni de folos în cartea părinților duhovnicești, dar și în viața creștinilor.

Ulterior, participanții au vizitat Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și penitenciarul‑spital acolo unde au fost trăite experiențe grozave și groaznice în același timp. Vizita nu a fost întâmplătoare, în acest loc nevoindu‑se și rugându‑se în același timp numeroși mărturisitori ai credinței ortodoxe.

De acolo, invitații au mers în localitatea Mănăstirea Cașin, acolo unde au vizitat biserica cu hramul „Buna Vestire” și „Sfântul Simeon Noul Teolog”, o biserică de zid ce a reușit să închege o biserică de suflete, continuare a unei veche monahale, tributară isihasmului secolului al 16‑lea și al 17‑lea.